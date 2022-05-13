TRT Müzik yeni programlarını izleyiciyle buluşturacak

İSTANBUL (AA) - TRT Müzik’te, müzikseverlerin her hafta heyecanla bekleyeceği yepyeni programlar başlıyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Müzik ekranlarında, "Murat Kekilli ile Rock Eli" ve "Yedi İklim" programları ekranlardan evlere müzik ziyafeti sunacak.

- "Murat Kekilli ile Rock Eli" TRT Müzik'te başlıyor

Anadolu'nun kadim türkülerini rock müzikle buluşturacak program, TRT Müzik izleyicilerini görkemli bir müzik yolculuğuna davet ediyor.

Programın yarın akşam ekranlara gelecek ilk bölümüne, Della Miles konuk olacak. Dünyaca ünlü pek çok ismin vokalistliğini yapan Miles, özel sesi ve özgün yorumu ile izleyenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

Her hafta ünlü bir ismin ağılanacağı "Murat Kekilli ile Rock Eli", yarın akşam saat 22.45’te TRT Müzik’te ekranlara gelecek.

- "Yedi İklim"de Tokat türküleri söylenecek

Türkü dostlarını türkülerin dilinde buluşturan "Yedi İklim", Türk halk müziğine yeni bir soluk katan sanatçıları TRT Müzik ekranlarında izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.

Sevilen sanatçılar İsmail Çakır ve Fındık Buse Katılmış’ın konuk olacağı programda, Tokat türküleri seslendirilecek. "Yedi İklim" programı ise 15 Mayıs Pazar saat 20.45'te TRT Müzik'te müzikseverlerle buluşacak.

