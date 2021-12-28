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TRT Ortak Yapımı "İki Şafak Arasında" filmi Uşak'ta sinemaseverlerle buluştu

28.12.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT Ortak Yapımı "İki Şafak Arasında" filmi Uşak'ta sinemaseverlerle buluştu

UŞAK (AA) - Selman Nacar'ın yönettiği, Burak Çevik ve Diloy Gülün'ün yapımcılığını üstlendiği TRT Ortak Yapımı "İki Şafak Arasında" filmi, çekildiği Uşak'ta sinemaseverlerle buluştu.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gösterime sunulan filmi, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, sanatseverlerle birlikte izledi.

Nacar, sinema filminin gösteriminde yaptığı konuşmada, filmin ilk olarak, çekildiği Uşak'ta gösterime girmesinden dolayı heyecanlı olduğunu belirtti.

Yönetmenliğini üstlendiği "İki Şafak Arasında" adlı filmin Temmuz 2019'da çekildiğini ancak küresel Kovid-19 salgını sebebiyle gösterimini ertelemek zorunda kaldıklarını aktaran Nacar, "Film, ilk kez İspanya'da San Sebastian Film Festivali'nde gösterildi. Daha sonra Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 4, ve Boğaziçi Film Festivali'nde de 2 ödül aldı." dedi.

Sırbistan'da en iyi film ödülünü kazandıklarını belirten Nacar, "İki Şafak Arasında, bir çok şehir ve ülkede gösteriliyor ve gösterilmeye de devam edecek. Bir filmi iyi yapan da yıllar sonra kalacak bir esere dönüşmüş olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Yurt dışındaki film festivali organizatörlerinin Türkiye'de çekilen filmler için 'İstanbul ve köy dışında başka yer yok mu' diye sorduklarını anlatan Nacar, "İki Şafak Arasında filmini izledikleri zaman yalnızca filmin konusu, çekimi ve biçimi değil, aynı zamanda çehresinin yüzde 70-80'inin böyle olmasına rağmen Türkiye'nin sinemada pek görülmeyen bir yüzünü de gördükleri için de çok memnun oluyorlar." diye konuştu.

Filmin çekimleri sırasında vermiş oldukları destek nedeniyle Uşak halkına, Vali Kocabıyık'a, Belediye Başkanı Çakın'a teşekkür eden Nacar, "Özellikle hem bu filmin üzerinde hem de dışında maddi manevi destek veren Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar ağabey de aramızda ve onun da aramızda olmasından çok mutlu oldum. Tüm Uşak halkına çok teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.

Etkinlikte Vali Kocabıyık ve Belediye Başkanı Çakın, Nacar'a plaket takdim etti.

2019 yılının temmuz ve ağustos aylarında Uşak'ta dört haftada çekilen film, başrol oyuncusu Kadir'in çalıştığı fabrikada bir işçinin yaralanmasının ardından hayallerini, ailesini ve yaralanan işçinin eşini etkileyecek ahlaki çıkmazını konu alıyor.

Film, 26 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen ve ana yarışmasında 12 filmin yer aldığı festivalde "En İyi Film" ödülünün yanı sıra 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 9. Boğaziçi Film Festivali, Malatya 10. Uluslararası Film Festivali, ve 17. Free Zone Film Festivali'nde ödüller aldı.

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