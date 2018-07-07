TRT spikeri Levent Özçelik'ten Rusya-Hırvatistan maçında 'gol' skandalı!

Dünya Kupası'ndaki Rusya-Hırvatistan çeyrek final maçında TRT spikeri Levent Özçelik, skandala imza attı.
Maçın 59. dakikasında skor 1-1 devam ederken, Hırvatistanlı Kramaric'in şutu direğe çarparak auta gitti. Ancak Levent Özçelik pozisyonu "top filelere gitti" diyerek anlattı.
Levent Özçelik'in auta giden topu gol olarak izleyenleri aktarması sosyal medyada yoğun eleştiri aldı.
İşte Levent Özçelik için yapılan yorumlardan bazıları...
Nasıl maç anlatıyor Allah aşkına bu spiker, futboldan soğudum ya. Top direğe çarptı, gol dedi. Şaka gibi.
Şöyle maç anlatacağına mikrofon başında susmayı tercih etse büyük takdir toplar ülkede.
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