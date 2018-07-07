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TRT spikeri Levent Özçelik'ten Rusya-Hırvatistan maçında 'gol' skandalı!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 07.07.2018 23:26 | Son Güncelleme

TRT spikeri Levent Özçelik, Rusya-Hırvatistan maçına damga vurdu. Levent Özçelik, autla sonuçlanan pozisyonu gol olarak anlattı.

TRT spikeri Levent Özçelik'ten Rusya-Hırvatistan maçında 'gol' skandalı!

Dünya Kupası'ndaki Rusya-Hırvatistan çeyrek final maçında TRT spikeri Levent Özçelik, skandala imza attı.

Maçın 59. dakikasında skor 1-1 devam ederken, Hırvatistanlı Kramaric'in şutu direğe çarparak auta gitti. Ancak Levent Özçelik pozisyonu "top filelere gitti" diyerek anlattı.

Levent Özçelik'in auta giden topu gol olarak izleyenleri aktarması sosyal medyada yoğun eleştiri aldı.

İşte Levent Özçelik için yapılan yorumlardan bazıları...

  • Nasıl maç anlatıyor Allah aşkına bu spiker, futboldan soğudum ya. Top direğe çarptı, gol dedi. Şaka gibi.

    • Yazık şu devletin kanalında kimler kimler yıllardır ekmek yiyor.

  • Şöyle maç anlatacağına mikrofon başında susmayı tercih etse büyük takdir toplar ülkede.

  • Az önce direkten dönen topa gol dedi. Hakemin düdük çaldığını ben evde duydum.


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Anahtar Kelimeler:
Levent Özçelik TRT Rusya-Hırvatistan

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