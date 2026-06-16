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TRT spikerinin Dünya Kupası'ndaki hatası pahalıya patladı! Yayından aldılar

2026 Dünya Kupası'ndaki İran - Yeni Zelanda maçında ekran başındaki futbolseverleri şoke eden bir olay yaşandı. Maçın ilk dakikalarında iki takımı birbirine karıştıran TRT spikeri Murat Ekrem Çimen, yayın ekibinden apar topar çıkarıldı.

TRT spikerinin Dünya Kupası'ndaki hatası pahalıya patladı! Yayından aldılar
Emre Şen

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürerken, turnuvaya maç içi aksiyonlardan çok yayıncı kuruluş TRT'de yaşanan büyük bir spiker hatası damga vurdu. İran ile Yeni Zelanda arasında oynanan karşılaşma, eşine ender rastlanan bir yayıncılık krizine sahne oldu.

5 DAKİKA BOYUNCA TAKIMLARI KARIŞTIRDI

TRT spikerinin Dünya Kupası ndaki hatası pahalıya patladı! Yayından aldılar 1

TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanan mücadelenin ilk 4-5 dakikalık bölümünde maçı anlatan deneyimli spiker Murat Ekrem Çimen, sahadaki takımları birbirine karıştırdı. Çimen, İran'ın geliştirdiği tehlikeli atakları Yeni Zelanda hücumu, Yeni Zelanda'nın ataklarını ise İran hücumu olarak izleyicilere aktardı. Bu büyük karışıklık, ekran başındaki milyonlarca futbolseverin kısa sürede dikkatini çekti.

TAREMİ EKRANA GELİNCE HATA FARK EDİLDİ

TRT spikerinin Dünya Kupası ndaki hatası pahalıya patladı! Yayından aldılar 2

Yaşanan trajikomik hata, İran'ın dünyaca ünlü golcüsü Mehdi Taremi'nin yakın çekimle ekrana gelmesinin ardından anlaşıldı. Durumu fark eden spiker anlatımını düzeltse de, bu anlar X (eski adıyla Twitter) ve diğer sosyal medya platformlarında çoktan infial yaratmıştı. Futbolseverler, maçın sahadaki aksiyondan çok ezbere anlatıldığı yönünde yüzlerce mizahi ve eleştirel yorumda bulundu.

TRT'DEN ANINDA YAPTIRIM: KADRODAN ÇIKARILDI

TRT spikerinin Dünya Kupası ndaki hatası pahalıya patladı! Yayından aldılar 3

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından yayıncı kuruluş TRT'den hamle gecikmedi. Kurum yönetimi, yaşanan bu talihsiz ve amatörce hata sonrası Murat Ekrem Çimen'i 2026 Dünya Kupası yayın kadrosundan çıkardı. Söz konusu spikerin turnuvanın geri kalanında maç anlatmayacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Spiker dünya kupası trt
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