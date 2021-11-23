TRT'den 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel içerik

TRT, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü televizyon ve radyo kanallarında yayınlayacağı özel içeriklerle kutlayacak.

TRT'nin yazılı açıklamasına göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlanan özel içerikler TRT’nin televizyon ve radyo kanallarında izleyici ve dinleyiciyle buluşacak.

Yarın saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yabancı sinema "Hıçkırık" izleyiciyle buluşacak.

Film, sürekli tıkanıklık ve kekemelik yaşadığı Tourette sendromuna sahip Naina Mathur'un (Rani), çevredekilerin rahatsızlığı nedeniyle başka meslek seçmesi gerektiğini söylemesine rağmen bir okulda öğretmen olarak iş bulması ve sonrasında yaşananlara odaklanıyor.

- Öğretmene ve öğrenciye dair hikayeler TRT Belgesel'de

Daha iyi bir hayata kavuşabilmek, eğitim alabilmek için soğuktan donarak, saatlerce tırmanarak katedilen dünyanın en zorlu okul yolları "En Tehlikeli Okul Yolları" belgeselinde ekranlara gelecek. Belgeselin bu bölümünde Moğolistan steplerindeki göçebe ailelerin geleneklerini yaşatmak için gösterdikleri çaba, çocuklarını okutmak için yaptıkları fedakarlıklar ve çocukların zorlu ve tehlikeli okul yolculukları yarın saat 07.50'de TRT Belgesel'de izleyiciyle buluşacak.

Çocukların okul hayatına başlamaları, defterlerine attığı ilk çizik, yazdıkları ilk harf, okudukları ilk cümlenin yanı sıra çevreyle ailesiyle ve komşularıyla ilişkileri Çizgili Defter'de gözler önüne serilecek. "Çizgili Defter" yarın saat 10.05'te TRT Belgesel'de ekranlara gelecek.

İlham veren hikayeleri yaratıcılıkla buluşturup muhteşem projelere dönüştüren "Büyük Düşler Büyük İşler", Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Başbük köyündeki bir köy okulunda başlayan ilginç bir hikayenin peşine düşüyor. Tarlada buldukları değişik bir taşın izini süren bir grup meraklı öğrenci ve bilim aşığı Ahmet öğretmenin hikayesi çocuklar için şahane bir sürprize dönüşüyor. "Büyük Düşler Büyük İşler" yarın 14.25'te TRT Belgesel'de olacak.

TRT Belgesel ekranlarında 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel yapımlar seyirciyle buluşacak.

Dünyanın farklı bölgelerinde okula ulaşmaya çalışan çocukların zorlu mücadelesini ekrana taşıyan "Okul Yolunda", okullarına ulaşmak için Kırgızistan'ın karlı dağlarını atıyla aşmaya çalışan Erbol'un ve Madagaskar'ın çöllerinde kilometrelerce yürüyen Olivier ve Francklyn'in mücadele dolu hikayesini ekrana getirecek. "Okul Yolunda" yarın 20.50'de TRT Belgesel'de ekranlara gelecek.

- "24 Kasım Benim Hikayem" TRT EBA'da

Yurt içinde ve dışında fark yaratan yaklaşımlarıyla dikkati çeken, dokunduğu her öğrencide iz bırakmayı başarmış öğretmenler TRT EBA'da ekrana gelecek. Ulusal ve uluslararası birçok ödül sahibi Caner Sarıoğlu, Nurten Akkuş, Selçuk Yusuf Arslan ve Muhammet Aydın kendilerini bu başarılara götüren hikayelerini anlatacak. "24 Kasım Benim Hikayem", yarın TRT EBA İlkokul'da 20.30, TRT EBA Ortaokul'da ve TRT EBA Lise'de saat 21.00'de izleyiciyle buluşacak.

- TRT 2'de Konser Zamanı: "Öğretmenlere Vefa Konseri"

Şef Antonio Pirolli yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın tenor Murat Karahan ve soprano Feryal Türkoğlu'na eşlik ettiği "Öğretmenlere Vefa Konseri", yarın saat 13.00'te TRT 2'de ekranlara gelecek.

- TRT Müzik’ten 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel konser

TRT Müzik’te tamamı öğretmenlerden oluşan "Şarkılar Sizi Söyler Korosu", Türk Halk Müziği’nden Türk Sanat Müziği'ne, poptan özgün bestelere kadar farklı türlerden pek çok eseri öğretmenler için icra edecek. "Öğretmenler Günü Özel Konseri" yarın akşam saat 19.15'te TRT Müzik'te olacak.

TRT Avaz ve TRT Kurdi'de Öğretmenler Günü'ne özel yayınlar seyirciyle buluşacak. TRT Avaz'da Dilek öğretmenin meslek hayatına adım atma hikayesi ve ailesinin gözünden yaşadıklarını anlatan "Bir Dilek Yetmez" adlı program yarın saat 06.00 ve 22.30'da ekranlara gelecek. TRT Kurdi’de ise "Günaydın" adlı program öğretmenleri konuk edecek.

TRT Radyo 1, TRT FM, TRT Radyo 3, TRT Nağme, TRT Türkü ve TRT Bölge Radyoları'nda gün boyunca "24 Kasım Öğretmenler Günü"ne özel konserler, programlar ve söyleşiler yer alacak.

