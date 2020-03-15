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  4. TSE Başkanı Şahin'den 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü mesajı:

TSE Başkanı Şahin'den 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü mesajı:

ANKARA HABERLERİ  | 15.03.2020 12:45 | Son Güncelleme

"Türk Standardları Enstitüsünün temel görevlerinden biri, tüketicilerin ürün ve hizmet güvenliğini sağlamaktır" - "TSE belgesi taşıyan bir ürün ya da hizmetle ilgili herhangi bir şikayeti olan tüketiciler, '444 0 873' numaralı telefondan TSE’ye ulaşabilir"

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, TSE'nin temel görevlerinden birinin, tüketicilerin ürün ve hizmet güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti.

Şahin, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tüketim davranışlarının bir dalga şeklinde değişebildiğine işaret etti.

Türkiye'de 1985 yılından itibaren kutlanmaya başlanan Dünya Tüketiciler Günü'nün, bütün dünyada tüketici haklarının daha ileriye götürülmesi, bu haklara saygı gösterilmesi ve tüketici aleyhine uygulamalara karşı tüketicilerin bilinçlendirilmesi için önemli bir fırsat olduğuna dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Türk Standardları Enstitüsünün temel görevlerinden biri, tüketicilerin ürün ve hizmet güvenliğini sağlamaktır. Enstitü bir yandan standardizasyon çalışmalarıyla üreticilere ürünlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu için rehberlik etmekte diğer yandan da belgelendirme çalışmaları ve TSE marka sistemiyle tüketicilere standartlara uygun, kaliteli ve güvenilir ürünler sunulmasının teminatı olmaktadır. TSE tarafından belgelendirilen binlerce firmanın on binlerce ürünü üzerinde yer alan TSE markası, tüketiciler tarafından tanınmakta, bilinmekte, kalite ve güvenin garantisi olarak algılanmaktadır. Enstitü olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın hizmet şemsiyesi altında, 'yüksek kalite tek standardımız' şiarıyla hizmetlerimizi sürdüreceğimizi vurgulamak istiyorum. Standartları belirleme aşamasında katkı sağlayabilecek herkesi Türk Standardları Enstitüsü rehberliğinde çalışmaya davet ediyor, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü’nü ve Tüketiciyi Koruma Haftası’nı kutluyorum."

Şahin, hızlı bir iletişim ağı oluşturabilmesi, süreçlerle ilgili öneri ve soruların en kısa sürede cevaplandırılabilmesi adına bilgilendirme merkezi kurulduğuna dikkati çekerek, "TSE belgesi taşıyan bir ürün ya da hizmetle ilgili herhangi bir şikayeti olan tüketicilerin, '444 0 873' numaralı telefondan TSE’ye ulaşmaları mümkündür. TSE'ye iletilen şikayet konuları üreticilere aktarılmakta ve şikayetin giderilmesine yardımcı olunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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15 Mart Dünya Tüketiciler Günü Adem Şahin TSE Türk Standardları Enstitüsü

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