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TSE Diyarbakır temsilciliği, Belgelendirme Müdürlüğüne dönüştü

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 21.02.2020 16:39 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da 2008 yılından beri yerinde hizmet veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Türk Standartları Enstitüsüne (TSE) bağlı TSE Diyarbakır temsilciliği, TSE Diyarbakır Belgelendirme Müdürlüğü olarak hizmete başladı.TSE temsilciliği Diyarbakır’da 2008 yılında dönemin Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) yetkililerinin teşvik ve istekleriyle temsilcilik düzeyince faaliyete başladı.

TSE Diyarbakır temsilciliği, Belgelendirme Müdürlüğüne dönüştü

Diyarbakır’da 2008 yılından beri yerinde hizmet veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Türk Standartları Enstitüsüne (TSE) bağlı TSE Diyarbakır temsilciliği, TSE Diyarbakır Belgelendirme Müdürlüğü olarak hizmete başladı.
TSE temsilciliği Diyarbakır’da 2008 yılında dönemin Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) yetkililerinin teşvik ve istekleriyle temsilcilik düzeyince faaliyete başladı. İlk yıllarında geçici görevlendirmeler ile yürütülen işler, ilerleyen yıllarda kalıcı personellerin görevlendirilmesiyle hizmetin aksamadan yürütülmesi amacıyla TSE Belgelendirme Müdürlüğüne dönüştü. TSE Diyarbakır Belgelendirme Müdürü Ümit Sevim, her türlü mamul ve hizmetin en iyi şekilde müşteriye sunulması için standart hazırlama, hazırlanan standartlara göre uygunluğunun denetimini yapmak, muayene gözetim faaliyetlerinde bulunmak ve birçok ulusal ve uluslararası yükümlülükleri olan ve uluslararası standardizasyon kuruluşları arasında önemli bir yeri olan TSE’nin Diyarbakır’da 2008 yılında dönemin Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerinin teşvik ve istekleriyle temsilcilik düzeyince faaliyete başladığını söyledi. Sevim, "İlk yıllarında geçici görevlendirmeler ile yürütülen işler, ilerleyen yıllarda kalıcı personellerin görevlendirilmesiyle hizmetin aksamadan yürütülmesi sağlandı. Bölge sanayicileri ve işletme sahipleri ihtiyaç duydukları belgelendirme faaliyetlerini önceki yıllarda Gaziantep ve Malatya’da yürütmekteydi. Bu da firmaların zaman ve maddi kayıplarına neden oluyordu. Özellikle ilgili Bakanlıkların yayınladığı yönetmeliklerde zorunlu olan standartlardan belgelendirme işlemlerinde gecikmelerden dolayı cezai işlemlerle karşılaşılayabiliyordu. O tarihte ilk adımı atılan TSE ilgili bürosu hem Diyarbakır’a hem yakın bölge illerine hizmet sunmaya başladı. Bölgede hızla artan sanayileşmeyle beraber yeni açılan Organize Sanayi Bölgelerinde fabrikalarında çalışmasıyla birlikte bölge üretimde de söz sahibi olmaya başladı. Özellikle sınır komşularına yapılan ihracat ülke ekonomisine de büyük katkılar sağlamaktadır. TSE Diyarbakır temsilciliği hizmet yerlerine akaryakıt istasyonları, beyaz eşya yetkili servisleri, otomotiv yetkili servisleri, yemek firmaları gibi belgelendirme faaliyetleri yapılmaktaydı. Sanayi ürünlerinin ürün belgelendirme işleri yine Gaziantep ve Malatya Belgelendirme Müdürlükleri tarafından yapılmakta olup bölgede artan üretim ve sanayileşmeyle TSE ürün belgelendirmesi için yerinde hizmet alınması ihtiyacı doğdu. Bu doğrultuda yine DTSO yönetimin girişimleri ile ve TSE yönetiminin ilgisi ve Yönetim Kurulu kararı ile TSE Diyarbakır Belgelendirme Müdürlüğü olarak hizmete başladı. İlgili sektör dosyalarının devir işlemleri halen devam etmektedir. Bu sayede sanayicilerimiz ürün belgelendirme konusunda zaman ve maddi kayıpları yerinde hizmet alındığından minimize olacaktır. Ayrıca TSE olarak her türlü bilgi belge paylaşımı yapılarak ücretsiz her türlü danışma ve bilgilendirmelerde sağlanmaktadır. Belgelendirme faaliyetleri dışında TSE Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak illerinde kurulan Araç Kontrol Merkezlerinde tadil ve montaj geçirmiş araçların uygunluk kontrolleri, damperli araç seri ve münferit üretiminde tip onayı ve uygunlukları, ambulansların periyodik kontrolleri, tehlikeli madde taşıyan tankerlerin periyodik kontrolleri yapılmakta" dedi.

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