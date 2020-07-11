YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. TSE'den Kaleseramik'e "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi"

TSE'den Kaleseramik'e "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi"

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.07.2020 17:08 | Son Güncelleme

Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş: - "Hem çalışan hem de toplum sağlığı için iş sağlığı ve güvenliği, kalite ve hijyen standartlarından hiçbir zaman ödün vermedik. Aldığımız bu belgede de işimizi ne kadar doğru yaptığımızı gösterdi"

İSTANBUL (AA) - Kaleseramik, Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) belirlediği; hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol değerlendirme programı şartlarını yerine getirerek "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi"ni almaya hak kazandı.

Şirket açıklamasına göre, Kaleseramik, TSE tarafından verilen "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi" için tüm denetimlerini başarı ile tamamladı.

Salgının Türkiye'de görülmeye başladığı ilk günden itibaren sağlık ve güvenlik noktasında tedbirlerini en üst seviyeye çıkartmanın yanı sıra aldığı önlemlerle çalışanlarının, toplumun ve tüm paydaşlarının sağlığını gözeten Kaleseramik, tüm üretim alanlarında TSE'den "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi" aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, "Salgın sürecinde temel önceliğimiz sağlık oldu. Bu kapsamda ilk günden itibaren tüm üretim alanlarımızda hijyen konusunda tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Bizim gibi tüm dünyaya ihracat yapan bir firma için bu belge çok önemli. Önümüzdeki dönemde uluslararası ticarette bu tip belgelendirmeler daha fazla ön plana çıkacak." ifadelerini kullandı.

- "Belge, işimizi ne kadar doğru yaptığımızın göstergesi"

Salgın döneminin ilk gününden itibaren Dünya Sağlık Örgütü'nün yanı sıra Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu ve yerel birimlerin bu konudaki tüm uyarı ve açıklamalarını dikkate aldıklarını aktaran Akbaş, şunları kaydetti:

"Hem çalışan hem de toplum sağlığı için iş sağlığı ve güvenliği, kalite ve hijyen standartlarından hiçbir zaman ödün vermedik. Aldığımız bu belgede de işimizi ne kadar doğru yaptığımızı gösterdi. Bu belgelendirmeler, önümüzdeki dönemde özellikle de uluslararası ticarette daha da önemli hale gelecek. Kaleseramik olarak, yüzde 50'si Avrupa Birliği ülkeleri, yüzde 20'si Ortadoğu olmak üzere 100'ü aşkın ülkede 100 milyon dolarlık civarında bir ihracat yapıyoruz. Bu alanda Türkiye'nin lider, Avrupa'nın 4'üncü, dünyanın ise 16'ncı büyük seramik karo üreticisiyiz.

Stratejik öneme sahip ülkelere yönelik faaliyetlerimiz ile de ihracatımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde uluslararası ticarette bu tip belgelendirmeler daha fazla ön plana çıkacaktır. Yabancı müşteriler, muhatap olduğu firmaların hijyen şartlarını sağlayıp sağlamadığına daha çok dikkat edecek. Bu kapsamda üretimlerini güvenli koşullarda gerçekleştirenler, piyasada daha etkin olmaya başlayacaklar."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Eyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyorEyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sevgilisini öldürdükten sonra kafasına sıkan genç hayatını kaybetti

Sevgilisini öldürdükten sonra kafasına sıkan genç hayatını kaybetti

Kulu’da minibüsle otomobil çarpıştı

Kulu’da minibüsle otomobil çarpıştı

Mahalleyi karantinaya aldılar

Mahalleyi karantinaya aldılar

Sokaklarda maskeli dilenciler

Sokaklarda maskeli dilenciler

Alpaslan Baki Ertekin: "Kayserispor 2 maç kazanıp kümede kalır"

Alpaslan Baki Ertekin: "Kayserispor 2 maç kazanıp kümede kalır"

Sarı’nın kahve rengine yolculuğu

Sarı’nın kahve rengine yolculuğu

İstanbul Namaz Vakitleri 11 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:39
Sabah
05:35
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:44
Yatsı
22:31

İstanbul Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Hayat Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Maltepe’nin hava kalitesi ölçülüyor

Maltepe’nin hava kalitesi ölçülüyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.