TSE'ye N95 maskeleri, siperlik ve tulumlarda "CE" belgelendirme yetkisi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), ulusal akreditasyonunu tamamladığı parçacık filtreli maskeler, vücut koruyucu tulumlar, göz ve yüz koruyucu siperliklerde AB'den "CE" belgelendirme yetkisi aldı.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, TSE, Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde malların serbest dolaşımı mevzuatı gereği "CE" işareti taşıması zorunlu olan ürünlerde belgelendirme faaliyetlerinin kapsamını genişletti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "solunum koruyucusu" olarak bilinen N95 maskeleri, bazı tulumlar, göz ve yüz koruyan siperliklerin belgelendirme talepleri artış gösterdi.

Bu kapsamda TSE, parçacık filtreli maskeler, bazı tulumlar ve siperliklerde "CE" belgelendirmesi için Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) ulusal akreditasyonunu tamamladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yetkilendirmesi, AB'nin resmi gazetesinde yayımlanmasıyla TSE, bu alanlarda uygunluk değerlendirme faaliyetlerine başladı.

- Talepler karşılanacak

AB'nin yetkisiyle TSE, parçacık filtreli maskeler, sıvı kimyasallar, patojen organizmalara ve sıvı kimyasal maddelere karşı sınırlı koruyucular, katı parçacıklara karşı koruyucu giyeceklerle göz ve yüz koruyuculuğu sağlayan ürünlerde CE işareti belgelendirmesi yapacak.