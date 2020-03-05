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TSKB finansal danışmanlık hizmetleri sunmaya devam ediyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.03.2020 13:18 | Son Güncelleme

TSKB, Alman c-m-p GmbH’nin, Mitsubishi Chemical Corporation’a satış sürecinde DowAksa Advanced Composites Holdings BV’nin finansal danışmanı olarak görev aldı - TSKB Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü Poyraz Koğacıoğlu: - "Satıcısı da alıcısı da uluslararası oyuncular olan, yurtdışında yerleşik bir firmanın satışı işleminde TSKB’nin yer alması, bankaya duyulan güvenin önemli bir simgesi"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), DowAksa Advanced Composites Holdings BV’nin yüzde 50 oranında hissedarı olduğu Alman c-m-p GmbH’nin, Mitsubishi Chemical Corporation’a (MCC) satış sürecinde DowAksa Advanced Composites Holdings BV’ye finansal danışmanlık yaptı.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, banka, 70 yıllık deneyimiyle, ulusal ve uluslararası şirket birleşme ve satın alımlarında finansal danışmanlık hizmetleri sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü Poyraz Koğacıoğlu, süreçte hissedarlardan DowAksa Advanced Composites Holdings BV’nin satıcı taraf finansal danışmanlığını yürüttüklerini belirterek şunları kaydetti:

"Satışa konu firma c-m-p GmbH, havacılık, savunma ve otomotiv gibi sektörlerde kullanım alanı bulunan yüksek teknoloji ürünü karbon fiber prepreg üretiyor. Mitsubishi CC’nin halihazırda ABD ve Japonya’da prepreg üretim tesisleri bulunuyor. DowAksa uluslararası rüzgar ve otomotiv pazarı için yenilikçi karbon fiber kompozit çözümler üretme konusuna ve Türk havacılık ve savunma sanayinin özel ihtiyaçlarına odaklanmaya devam edecek. Tüm taraflar için çok olumlu geri dönüşleri olacak bu satış sürecinde finansal danışman olarak yer almak bizim için ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağı."

Koğacıoğlu, "Satıcısı da alıcısı da uluslararası oyuncular olan, yurtdışında yerleşik bir firmanın satışı işleminde TSKB’nin yer alması, bankaya duyulan güvenin önemli bir simgesi. TSKB olarak, firmaların gerek birleşme ve satınalma, gerekse sermaye piyasası işlemlerinde; sahip olduğumuz eşsiz deneyim, geniş ilişki ağımız ve derin sektörel bilgimizle, müşterilerimiz için sürecin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- DowAksa Advanced Composites Holdings BV hakkında

Türkiye’nin önde gelen kimya şirketlerinden Aksa Akrilik ile ABD menşeli Dow Chemical Company’nin ortak girişimi olan DowAksa Advanced Composites Holdings BV 2012’de kuruldu.

Şirket, 2014 yılında dünyanın sayılı özel karbon elyaf prepreg üreticilerinden c-m-p GmbH’nin hisselerinin yüzde 50’sini almıştı. 2 Mart’ta gerçekleşen satış işleminin ardından bu hisseler ve üç Alman şahıs elinde olan kalan yüzde 50 hisse MCC’nin iştiraki olan Mitsubishi Chemical Advanced Materials’a devroldu.

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