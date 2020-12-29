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TSKB ve EBRD’den Asset Medikal’e destek kredisi

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.12.2020 15:32 | Son Güncelleme

TSKB ve EBRD, işletme sermayesi kapsamında, Türkiye’nin hızlı büyüyen tıbbi ekipman üreticilerinden Asset Medikal’e 1 milyon avro tutarında kredi sağladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye genelinde özel sektöre finansman sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ortak program kapsamında kaynak sağlamaya devam ediyor.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, TSKB ve EBRD, işletme sermayesi kapsamında, Türkiye’nin hızlı büyüyen tıbbi ekipman üreticilerinden Asset Medikal’e 1 milyon avro tutarında kredi sağladı.

TSKB ve EBRD’nin yüzde 50 oranında ortak olduğu kredi, sürdürülebilirlik kapsamında fırsat eşitliği ve sağlık alanlarını desteklemek amacıyla Asset Medikal’e verildi.

Şirket, finansmanı salgın koşullarında üretimini büyütmek ve istihdamda fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarında kullanacak. Finansman kapsamında, TSKB ve EBRD, Asset Medikal ile birlikte firma içinde fırsat eşitliğini iyileştirme konularında adımlar atacak.

Asset Medikal’e sağlanan kredi, EBRD ile TSKB’nin Türkiye genelinde özel sektörün finansmana erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ortak program kapsamında kullandırılacak.

TSKB ve EBRD’nin 2019 yılı mayıs ayında ikinci kez imzaladığı yeni risk paylaşım anlaşması, özel sektörün ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

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