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TSK’dan öğrencilere teşekkür belgesi

DENİZLİ HABERLERİ  | 24.03.2020 15:35 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekâtında görev yapan kahramanlara moral mektupları yazan Buldan Dördeylül Fehmi Mehmet Şükrüye Erensoy Ortaokulu öğrencilerine, Mehmetçiklerden teşekkür belgesi geldi.Barış Pınarı Harekatında görevde bulunan Mehmetçiğe moral vermek amaçlı iyi niyetlerini mektup yazan Dördeylül Fehmi Mehmet Şükrüye Erensoy Ortaokulu öğrencilerine, Mehmetçikten cevap gecikmedi.

TSK’dan öğrencilere teşekkür belgesi

Barış Pınarı Harekâtında görev yapan kahramanlara moral mektupları yazan Buldan Dördeylül Fehmi Mehmet Şükrüye Erensoy Ortaokulu öğrencilerine, Mehmetçiklerden teşekkür belgesi geldi.
Barış Pınarı Harekatında görevde bulunan Mehmetçiğe moral vermek amaçlı iyi niyetlerini mektup yazan Dördeylül Fehmi Mehmet Şükrüye Erensoy Ortaokulu öğrencilerine, Mehmetçikten cevap gecikmedi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları öğrencilere teşekkür belgesi gönderdi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından, Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa imzalı teşekkür belgesinde, Barış Pınarı Harekatında görev yapan personele hitaben yazılan moral mektuplarından dolayı gurur duyduklarını, mektupların Mehmetçikleri tarafından heyecanla okunduğu, kahraman TSK’nın her zaman ve her yerde olduğu gibi sınır ötesinde de vatanın güvenliği için mücadele ettiği belirtilerek başta öğrencilere olmak üzere ailelerine, okul idareci ve öğretmenlere teşekkür edildi.

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