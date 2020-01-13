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  4. TSM Korosu’ndan Yeni Yıl Konseri

TSM Korosu’ndan Yeni Yıl Konseri

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 13.01.2020 15:12 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Devlet Sanatçısı İnci Çayırlı yönetiminde verdiği unutulmaz konserlerine bir yenisini daha ekledi.Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde düzenlenen Yeni Yıl Konseri’ne, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Devlet Sanatçısı İnci Çayırlı yönetiminde verdiği unutulmaz konserlerine bir yenisini daha ekledi.
Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde düzenlenen Yeni Yıl Konseri’ne, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcıları Bülent Rıfkı Ustaoğlu ve Melih Savaş ile çok sayıda müziksever katıldı.
İki bölümden oluşan ve yaklaşık iki saat süren konserde Çayırlı ve korosu, farklı makamlardan eserler seslendirdi. Konser programının finaline ise “Beyoğlu’nda Gezersin” eseri damga vurdu. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın da koroya katılmasıyla seslendirilen final parçası büyük beğeni topladı.
Daha sonra Şef Çayırlı’ya çiçek takdim eden Başkan Ataç, “İnci Çayırlı hocamızla yeniden bir araya gelmek bizleri çok mutlu etti. Kendisini çok özlemişiz. Ayrıca aramıza yeni katılan koristlerimize de hoş geldiniz demek istiyorum ve koromuza büyük bir güç katmışlar. Ben performanslarından dolayı başta İnci hocamız olmak üzere koromuza çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” dedi.
Şef Çayırlı ise, “Eskişehir’e her geldiğimde çok büyük güzellikler ile karşılaşıyorum. Sanatın bu kadar önem verildiği bir kentte, Ahmet Başkan’a bir kez daha teşekkür ediyorum. Hakikaten burası bizler için başka bir kent, Eskişehir’in bendeki değeri o kadar fazla ki Bunun için sanata çok büyük katkı veren başta Ahmet Başkan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Program, salonu dolduran Eskişehirlilerin koronun performansını uzun süre ayakta alkışlamasıyla son buldu.

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