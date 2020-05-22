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TSO Başkanı Mescier’den bayram mesajı

KARABÜK HABERLERİ  | 22.05.2020 18:20 | Son Güncelleme

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.Başkan Mescier, mesajında, şunları kaydetti:"Toplumsal yaşamımızda önemli yeri bulunan bayramlarımız, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendirildiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın tesisine vesile olan müstesna günlerdir.Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en kalbi hislerimle tebrik ediyorum.

TSO Başkanı Mescier’den bayram mesajı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Mescier, mesajında, şunları kaydetti:
"Toplumsal yaşamımızda önemli yeri bulunan bayramlarımız, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendirildiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın tesisine vesile olan müstesna günlerdir.
Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en kalbi hislerimle tebrik ediyorum. Bayramın milletimiz ve ülkemiz için sağlık, huzur, barış ve mutluluk vesilesi olmasını temenni ediyorum."

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Mutlu Eczanesi
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