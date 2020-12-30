TSO ile Halk Bank ve Ziraat Bankası arasında finansman desteği protokolü imzalandı

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Ziraat Bankası ve Halk Bankası arasında oda üyelerinin korona virüs salgını sürecinde finansman imkanı sağlayacak protokol imzalandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ziraat Bankası ve Halk Bankası Genel Müdürlükleri arasında imzalanan “Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi” tanıtımının ardından

ATSO ve Ziraat Bankası ve Halk Bankası arasında protokol imzalandı. Protokol törenin ardından açıklamalarda bulunan Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Çetin Demirci, "Çatı kuruluşumuz TOBB’un önderliğinde Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin içinde bulunduğu bu zorlu süreci daha rahat atlatması için elimizi taşın altına koyarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Malum pandemi süreci hemen hemen tüm sektörleri etkiledi. Üyelerimiz büyük sıkıntılar yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor. Bu zorlu süreçte Ziraat Bankası ve Halk Bankası ile yapılan bu protokollerle, nakit sıkıntısı çeken üyelerimizin finansman ihtiyacını karşılarken, üretimde ve ticarette de devamlılığı sağlamış oluyor. Söz konusu protokoller ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren üyelerimize bir nebze olsun nefes aldırılacaktır" dedi.

Projenin hayata geçmesindeki katkılarından dolayı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Ziraat Bankası ve Halk Bankası Genel Müdürlerine teşekkür eden Demirci, "Salgın koşullarının en ağır etkileri iş dünyasında kendisini hissettiriyor. Böylesine sıkıntılı bir süreçte imzalanan protokolle birlikte, ticaretin önündeki en büyük engel olan finansmana erişimde üyelerimize kolaylık sağlanıyor. Bu sayede, üreticilerimiz ya da satıcılarımız tahsilat ile uğraşmadan, güven içinde mallarını satabilecek. Ayrıca sattıkları malın bedelini, alacak riski taşımadan Ziraat Bankası ve Halk Bankası garantisiyle peşin veya taksitli alabilecek. Alıcılar da 540 güne kadar vade imkanıyla finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayabilecek" diye konuştu.

Demirci imzalanan protokol ile, TOBB ve bağlı 365 oda ve borsa üyelerinin yanı sıra 61 sektör meclisi üyesinin de yararlanabileceğini ifade etti.



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