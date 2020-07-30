TSO Meclis Başkanı Ünal’dan bayram mesajı

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Cengiz Ünal ile Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Meclis Başkanı Ünal, mesajında, paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma gibi insani hasletlerin öne çıktığı Kurban Bayramı’nda, "Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir" anlayışıyla hareket ederek mazlumun ve mağdurun yanında olacaklarını belirtti.

Kurban Bayramı’nın geçmiş yıllara göre farklı geçeceğini ifade eden Ünal, şunları kaydetti:

"Kadim kültürümüzden tevarüs eden bu paylaşma ve yardımlaşma geleneğimizi daima sürdürerek bizlere, her koşulda birlik olabilme, kenetlenebilme, tek yürek, tek yumruk gibi hareket edebilme kabiliyeti veren bu gibi milli örf ve adetlerimizi ilelebet yaşatacağız. Bu Kurban Bayramı ne yazık ki geçmiş yıllardan biraz farklı geçecek. Küçüklerimiz ile kucaklaşamadan, büyüklerimizin ellerini öpemeden bayramlarını tebrik edeceğiz. Ayrıca salgın dolayısıyla Hac farizası da maalesef bu sene yerine getirilemeyecek. Cenab-ı Hak’tan dileğimiz şafi ismi ile bu salgın hastalığı şifası ile iyileştirmesidir. İnşallah birbirimize mesafeli durduğumuz son bayramımız olur. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın ülkemize ve İslam dünyasına sağlık, huzur, esenlikler getirmesini, milli birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını temenni eder, sevgi, barış ve hoşgörünün hakim olduğu nice bayramlar dilerim."

TSO Başkanı Acar da mesajında, bayramların milletçe karşılıklı sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendiren ve manevi hasletleri geliştirerek, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyede idrak edildiği müstesna günler olduğunu belirtti.

Bu manada, paylaşma ve yakınlaşmanın zirveye ulaştığı dini bayramlardan Kurban Bayramı’na kavuşmanın sevinç ve coşkusunu gönülden yaşadıklarını ifade eden Acar, "Dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, ferdi sevinçlerin müşterek mutluluklara dönüştüğü bu müstesna günler, her ne kadar daha çok kucaklaşmak ve kaynaşmak için özel bir zaman dilimi olsa da pandemi nedeniyle sosyal mesafe esasına titizlikle riayet edilmesinin altını çiziyor ve bayram sevincimizin önemsemezlik ve ihmalkarlık nedeniyle hüzne dönüşmemesi konusunda bir kez daha dikkatinizi çekmek istiyoruz. Bu duygu ve düşünceler ile birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi en samimi şekilde hissetmemize vesile olan Kurban Bayramınızı tebrik eder herkese sağlık dolu günler dilerim" dedi.



