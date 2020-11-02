TSO Meclis Başkanı Yıldırım, Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Bilal ile bir araya geldi

Şırnak’ın Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ömer Faruk Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, TSO binasında Irak Türkmen Cephesi Milletvekili ve aynı zamandan Ortadoğu Kalkınma ve İşbirliği Derneği Başkanı İmdat Bilal ile görüştü.

Irak Türkmen Cephesi Milletvekili ve aynı zamanda Ortadoğu Kalkınma ve İşbirliği Derneği Başkanı İmdat Bilal, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ömer Faruk Yıldırım ve beraberindeki TSO üyeleri ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki güncel gelişmeler hakkında görüştü. Görüşmede TSO Meclis Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal İşlek, Meclis Başkan Yardımcısı Mesut İverendi ve İnşaat Müteahhitlik komitesi başkanı Mekki Mesut Küni hazır bulundu. Cizre TSO’da yapılan görüşmede Bilal’a teşekkür eden Yıldırım, komşumuz olan Irak ile ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve karşılıklı iş gezilerinin gerçekleştirilmesi için fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaret sonunda Yıldırım tarafından Milletvekili Bilal’a plaket takdim edildi.



