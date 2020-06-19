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TSO üyeleri için enerji satışında indirim protokolü imzalandı

ARDAHAN HABERLERİ  | 19.06.2020 13:47 | Son Güncelleme

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası ile Aksa Elektrik arasında enerji birim fiyatlarına indirim yapılması ile ilgili protokol imzalandı.Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye’nin Enerji şirketlerinden biri olan Aksa Elektrik ile oda üyelerine özel indirimli elektrik anlaşması imzaladı.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası ile Aksa Elektrik arasında enerji birim fiyatlarına indirim yapılması ile ilgili protokol imzalandı.
Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye’nin Enerji şirketlerinden biri olan Aksa Elektrik ile oda üyelerine özel indirimli elektrik anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, Aksa Elektrik’ten 12 ay boyunca indirimli elektrik hizmeti alabilecek ve sabit fiyat garantisiyle yıl içerisinde elektrik fiyatlarına gelebilecek olası zamlardan etkilenmeyecek.
Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Aşkın Kızılkaya ve Aksa Elektrik Satış Yetkilisi Sergen Atabey’in hazır bulunduğu anlaşma töreninde, oda üyesi olan kurumlara 12 ay boyunca indirimli elektrikten faydalanabilecekleri ve sabit fiyat avantajıyla yıl içerisinde gelen zamlardan etkilenmeyecekleri duyuruldu.

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