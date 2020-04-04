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TSO’dan sağlık personeline moral

SAMSUN HABERLERİ  | 04.04.2020 14:27 | Son Güncelleme

Terme Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Ali Körpe, korona virüs salgınında mücadele sergileyen Terme Devlet Hastanesi Sağlık personelini ziyaret ederek moral verdi.Terme TSO Meclis Başkanı Ali Körpe ve meclis üyesi Kerem Sekmen, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını sürecinde yoğun mesai harcayan sağlık personellerini ziyaret etti.

TSO’dan sağlık personeline moral

Terme Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Ali Körpe, korona virüs salgınında mücadele sergileyen Terme Devlet Hastanesi Sağlık personelini ziyaret ederek moral verdi.
Terme TSO Meclis Başkanı Ali Körpe ve meclis üyesi Kerem Sekmen, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını sürecinde yoğun mesai harcayan sağlık personellerini ziyaret etti. İlçe Devlet Hastanesi’nde sağlık personelleriyle bir araya gelen Ali Körpe, kovid-19 virüsüne karşı sağlık personellerinin göstermiş olduğu mücadelenin insanlara umut ışığı olduğunu ifade etti. Global bir salgın haline gelen korona virüsünün sebep olduğu kötü günleri en yakın zamanda geride bırakmak ümidinde olduklarını kaydeden Ali Körpe, “Tekrar tüm dünya olarak sağlıklı ve yaşanılabilir hayatımıza geri döneceğimize Allah’ın izniyle inanıyoruz. Bu süreçte canlarıyla beraber mücadele eden sağlık personellerimize de kolaylıklar diliyoruz. Toplumumuz doktorların açıklamalarını dinlemeli ve bu süreçte daha dikkatli olunmalı” dedi.

“Mücadelemiz devam ediyor”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Terme Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Osman Demir, “Bizler tüm dünyayı ve ülkemizi sarsan bu virüsle elimizden geldiğince mücadelemizi veriyoruz. Bu mücadelede vatandaşlarımızın da bizlere destek olmasını istiyoruz. Lütfen devletimizin almış olduğu önlemlere riayet ederek evde kalmalarını ve gerekmedikçe evden çıkmamalarını arzu ediyoruz” diye konuştu.
Ziyaret sonrasında sağlık çalışanlarına ikramda bulunuldu.

TSO’dan sağlık personeline moral

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