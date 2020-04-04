TSO’dan sağlık personeline moral

Terme Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Ali Körpe, korona virüs salgınında mücadele sergileyen Terme Devlet Hastanesi Sağlık personelini ziyaret ederek moral verdi.

Terme TSO Meclis Başkanı Ali Körpe ve meclis üyesi Kerem Sekmen, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını sürecinde yoğun mesai harcayan sağlık personellerini ziyaret etti. İlçe Devlet Hastanesi’nde sağlık personelleriyle bir araya gelen Ali Körpe, kovid-19 virüsüne karşı sağlık personellerinin göstermiş olduğu mücadelenin insanlara umut ışığı olduğunu ifade etti. Global bir salgın haline gelen korona virüsünün sebep olduğu kötü günleri en yakın zamanda geride bırakmak ümidinde olduklarını kaydeden Ali Körpe, “Tekrar tüm dünya olarak sağlıklı ve yaşanılabilir hayatımıza geri döneceğimize Allah’ın izniyle inanıyoruz. Bu süreçte canlarıyla beraber mücadele eden sağlık personellerimize de kolaylıklar diliyoruz. Toplumumuz doktorların açıklamalarını dinlemeli ve bu süreçte daha dikkatli olunmalı” dedi.