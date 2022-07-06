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TŞOF Başkanı Apaydın, bayram tatili nedeniyle yola çıkacak sürücüleri uyardı

06.07.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TŞOF Başkanı Apaydın, bayram tatili nedeniyle yola çıkacak sürücüleri uyardı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yolda olacak sürücülere dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Apaydın, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı tatilinde yaşanabilecek trafik kazalarını önlemek için geçmiş yıllardan ders alınması gerektiğini bildirdi.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından şehirler arası yollarda her zamankinden daha fazla trafik yoğunluğu oluşacağına işaret eden Apaydın, "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi aşırı hız, trafik kurallarına uymamak, dinlenmeden yola çıkmak gibi ihmaller beraberinde kazaları getiriyor." ifadesini kullandı.

Apaydın, özellikle bayram tatilinin ilk ve son günlerinde gidiş ve dönüşlerde oluşacak yoğunluğun göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yaz ayları olduğu için yoldaki asfaltın erime ihtimaline karşı güneş ışıklarının dik açıyla geldiği öğle saatleri tercih edilmemeli. Vatandaşlar, araç bakımlarını yaptırarak trafik kurallarına uygun şekilde kontrollü araç kullanmalı, her 3 saatte bir dinlenmeyi ihmal etmemeli. Bayram sevincimizin yarıda kalmaması için herkes üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Bu vesileyle yola çıkacak vatandaşlarımız ile şoför esnafımızı daha hassas ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor, trafik kazalarının yaşanmadığı bir bayram diliyorum."

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