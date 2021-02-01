TSPB ve TİM ihracat yapan şirketler için "kur riski’ paneli düzenleyecek

Panelin ikinci oturumunda PWC Türkiye Denetim Hizmetleri Direktörü Aslı Gedik, "Kur Riskinden Korunmanın Mali Tablolarda Gösterimi" başlıklı bir sunum yapacak. Son oturumda ise İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, "Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Güncel Gelişmeler" başlıklı sunumunu gerçekleştirecek.

TSPB açıklamasına göre, TİM Başkanı İsmail Gülle ve TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan’ın açılış konuşmalarını yapacağı çevrim içi panel üç oturumlu olarak gerçekleşecek.

İSTANBUL (AA) - Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve üyelerinin iş birliğiyle 2019 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" paneli, bu yıl salgın koşulları nedeniyle, 4 Şubat’ta çevrim içi düzenlenecek.

Açıklamaya göre, yıl boyunca yapılacak kur riski panelleriyle, kur riski taşıyan ihracatçı şirketlerin çalışanlarının, yatırımcıların ve konuya ilgi duyanların bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Etkinlikler ayrıca banka ve aracı kurum çalışanlarının katılımına açık olacak. Katılımın ücretsiz olduğu panel için zoom kontenjanın sınırlı olması nedeniyle bugün saat 17.00'ye kadar katılım kaydının tamamlanması gerekiyor. Kayıtları tamamlanan katılımcılara panele giriş için gerekli bilgiler e-posta ile yönlendirilecek. Yayın aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin "YouTube" adreslerinden de canlı yayınlanacak.

