TSYD depremzedelerin yanında

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi, İzmir’de geçtiğimiz haftalarda yaşanan deprem felaketinin ardından başlatılan yardım kampanyasından elde edilen ürünleri depremzedelere ulaştırılmak üzere TSYD İzmir Şubesi’ne gönderdi.

10 gün süren kampanya süresince dernek müdürlüğüne teslim edilen mont, çocuk ayakkabıları, eşofman takımları, çocuk hijyen setleri ile çocuk oyuncakları kolilere konularak Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi aracılığıyla Bayraklı Belediyesi’ne teslim edilmek üzere gönderildi.

TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, yardım kampanyasına destek sunan üyelerinin yanı sıra sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden herkese teşekkür etti.

