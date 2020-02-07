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TSYD Sivas Şubesi’nden anlamlı kampanya

SİVAS HABERLERİ  | 07.02.2020 13:54 | Son Güncelleme

Türkiye Spor Yazarları Derneği Sivas Şubesi ’Biz büyük bir aileyiz, çocuklar üşümesin’ adlı anlamlı bir kampanya düzenledi.Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşcı’nın katıldığı kampanyada merkezde bulunan Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi’nde okuyan ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık; mont, kaban, ayakkabı, kazak, gömlek ve pantolon dağıtıldı.TSYD Sivas Şubesi tarafından ’Biz büyük bir aileyiz, çocuklar üşümesin’ kampanyasıyla ilgili olarak görüşlerini dile getiren Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşcı, "Türkiye Spor Yazarları Derneği Sivas Şubesi gerçekten olumlu ve örnek bir davranışla bir kampanya düzenledi.

TSYD Sivas Şubesi’nden anlamlı kampanya

Türkiye Spor Yazarları Derneği Sivas Şubesi ’Biz büyük bir aileyiz, çocuklar üşümesin’ adlı anlamlı bir kampanya düzenledi.
Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşcı’nın katıldığı kampanyada merkezde bulunan Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi’nde okuyan ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık; mont, kaban, ayakkabı, kazak, gömlek ve pantolon dağıtıldı.
TSYD Sivas Şubesi tarafından ’Biz büyük bir aileyiz, çocuklar üşümesin’ kampanyasıyla ilgili olarak görüşlerini dile getiren Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşcı, "Türkiye Spor Yazarları Derneği Sivas Şubesi gerçekten olumlu ve örnek bir davranışla bir kampanya düzenledi. Bu kampanyada en önemli olay, sağ elin verdiğini sol elin görmemesi mantığı ile hareket edilmesi. TSYD’nin sloganında yer aldığı gibi cidden büyük bir aileyiz. Bizlere bu konuda destek sağlayan olumlu ve örnek davranışlar sergileyen TSYD Sivas Şubesini kutluyorum. Eğitim camiası adına kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Çağlayan: "Projelerimiz devam edecek"
TSYD Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan ise, düzenlenen kampanyada destek verenlere teşekkür etti. Çağlayan, "TSYD Sivas Şubesi olarak yönetim kurulumuzla birlikte ’Biz büyük bir aileyiz, çocuklar üşümesin’ adı altında bir kampanya düzenlemek ve bu kampanya ile hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve geleceğimizi temsil edecek olan öğrencilerimize katkı sağlamak istedik. Kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ediyorum. TSYD Sivas Şubesi adına bu gün olduğu gibi bundan sonra da sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecektir. Biz büyük bir aileyiz" diye konuştu.

TSYD Sivas Şubesi’nden anlamlı kampanya

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