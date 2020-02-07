TSYD Sivas Şubesi’nden anlamlı kampanya

Türkiye Spor Yazarları Derneği Sivas Şubesi ’Biz büyük bir aileyiz, çocuklar üşümesin’ adlı anlamlı bir kampanya düzenledi.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşcı’nın katıldığı kampanyada merkezde bulunan Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi’nde okuyan ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık; mont, kaban, ayakkabı, kazak, gömlek ve pantolon dağıtıldı.

TSYD Sivas Şubesi tarafından ’Biz büyük bir aileyiz, çocuklar üşümesin’ kampanyasıyla ilgili olarak görüşlerini dile getiren Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşcı, "Türkiye Spor Yazarları Derneği Sivas Şubesi gerçekten olumlu ve örnek bir davranışla bir kampanya düzenledi. Bu kampanyada en önemli olay, sağ elin verdiğini sol elin görmemesi mantığı ile hareket edilmesi. TSYD’nin sloganında yer aldığı gibi cidden büyük bir aileyiz. Bizlere bu konuda destek sağlayan olumlu ve örnek davranışlar sergileyen TSYD Sivas Şubesini kutluyorum. Eğitim camiası adına kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.