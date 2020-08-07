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TSYD ‘Spor Basını Başarı Ödülleri Töreni’ 25 Ağustos’da düzenlenecek

ADANA HABERLERİ  | 07.08.2020 12:48 | Son Güncelleme

Türk Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi’nin geleneksel hale getirdiği ‘Spor Basını Başarı Ödülleri Töreni’, merhum TSYD üyesi Peyami Sefa Maracı adına Seyhan Belediyesi’nin sponsorluğunda gerçekleşecek.Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi’ni ziyaret etti.Başkan Akay, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi’yle birlikte bir ilki gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve ileriki dönemlerde farklı etkinliklerde de birlikte olmak istediklerini söyledi.Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın da, “Her zaman spor basınının yanında olan bir isimsiniz.

Türk Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi’nin geleneksel hale getirdiği ‘Spor Basını Başarı Ödülleri Töreni’, merhum TSYD üyesi Peyami Sefa Maracı adına Seyhan Belediyesi’nin sponsorluğunda gerçekleşecek.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi’ni ziyaret etti.
Başkan Akay, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi’yle birlikte bir ilki gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve ileriki dönemlerde farklı etkinliklerde de birlikte olmak istediklerini söyledi.
Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın da, “Her zaman spor basınının yanında olan bir isimsiniz. Destekleriniz için Türkiye Spor Yazarları Derneği ailesi adına teşekkür ediyorum” dedi.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın, TSYD Adana Şubesi’ne ziyareti sırasında as başkan Hasan Hüseyin Türk, mali sekreter Tevfik Dinçkalmış, yönetim kurulu üyesi Ergun Kara, dernek müdürü Mehmet Önal ile Seyhan Belediyesi basın danışmanlarından Hüseyin Arat’ta hazır bulundu.
Ziyaret sonrası Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’a Adana sporuna yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi sundu.
25 Ağustos’ta Türkiye Spor Yazarları Derneği Nihat Geven Tesisleri’nde düzenlenecek olan ‘Peyami Sefa Maracı Spor Basını Başarı Ödülleri Töreni’ pandemi kurallarına uygun yapılacak ve maskesiz hiç kimse tören alanına alınmayacak. Yarışmaya katılacak olan eserlerin kabulünün ardından jüri değerlendirme yapacak ve 25 Ağustos’taki törende ödüller sahipleriyle buluşacak.

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Seyhan
Ceren Eczanesi
Seyhan
Esin Eczanesi
Seyhan
Ezgi Eczanesi
Seyhan
Hasan Akçınar Eczanesi
Seyhan
Hekimoğlu Eczanesi
Seyhan
Köse Eczanesi
Seyhan
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