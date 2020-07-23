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TSYD Stadyumu inceledi

ERZURUM HABERLERİ  | 23.07.2020 16:27 | Son Güncelleme

Süper Lige yükselen BB Erzurumspor’da yeni sezon hazırlıkları devam ederken, müsabakaları takip edecek basın mensuplarının görev yapacağı alanlarla ilgili Türkiye Spor Yazarları Derneği yetkilileri incelemelerde bulundu.TSYD Yönetim Kurulu Üyesi Murat Taşkın, TSYD Erzurum Temsilcisi Feridun Fazıl Özsoy , Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile birlikte Kazım Karabekir Stadyumu’nda incelemede bulundular.

Süper Lige yükselen BB Erzurumspor’da yeni sezon hazırlıkları devam ederken, müsabakaları takip edecek basın mensuplarının görev yapacağı alanlarla ilgili Türkiye Spor Yazarları Derneği yetkilileri incelemelerde bulundu.
TSYD Yönetim Kurulu Üyesi Murat Taşkın, TSYD Erzurum Temsilcisi Feridun Fazıl Özsoy , Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile birlikte Kazım Karabekir Stadyumu’nda incelemede bulundular. Basın mensuplarının görev yapacağı saha, foto muhabiri , basın tribünü ve basın toplantısı alanını ziyaret eden heyet yeni sezonda yapılacaklarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, alttan ısıtmalı sistem ve güney kale arkası tribündeki çalışmaları anlattı, sahanın Türkiye’deki bir çok stadyumdan daha iyi durumda olduğunu ifade etti.
BB Erzurumspor’un Süper Lig deneyimi olan bir kulüp olduğunu belirten TSYD Yönetim Kurulu Üyesi Murat Taşkın, " Sadece yeni bir sezon olduğu için öncesinde neler yapılabilir, neler eksik, bunları yerinde görebilmek için geldik. Gördüğümüz kadarıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü stadı iyi korumuş ve organize edilmiş. Artık bundan sonrası Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve kamuoyu adına görevli bizlerin birlikteliğiyle en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak. Stadyumdaki alanlar ve şartlar spor yazarları ve basın mensuplarının çalışması için en ideal koşullara hemen hemen sahip" ifadelerini kullandı.

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