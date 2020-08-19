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TSYD’den 7 isme ödül

ADANA HABERLERİ  | 19.08.2020 12:28 | Son Güncelleme

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi tarafından düzenlenen ve bu yıl merhum Peyami Safa Maracı adına gerçekleştirilecek olan ‘Spor Basını Başarı Ödülleri Töreni’ öncesi ödül almaya hak kazanan isimler belirlendi.

TSYD’den 7 isme ödül

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi tarafından düzenlenen ve bu yıl merhum Peyami Safa Maracı adına gerçekleştirilecek olan ‘Spor Basını Başarı Ödülleri Töreni’ öncesi ödül almaya hak kazanan isimler belirlendi. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri 3 ayrı kategoride ödüle layık görüldü.
TSYD Genel Merkez As Başkanı Kerim Hoşfikirer’in jüri başkanlığı yaptığı toplantıda İsmet Ramazan Selçuk, Adnan Kulak, Sabit Özkeser ile İrfan İşisağ (TSYD Adana Yönetim Kurulu adına) jüri üyesi olarak yer aldı.
Araştırma-İnceleme, Haber, Fotoğraf, Röportaj, Sayfa Düzeni, TV Görüntü-Haber ile Köşe Yazısı dallarında başvuruda bulunan 30’a yakın eseri inceleyen ve titizlikle çalışan jüri üyeleri 7 isme ödül verilmesini kararlaştırdı. Yine bir süre önce genç yaşta kaybettiğimiz spor spikeri Emre Gönlüşen adına verilecek özel ödülü ise TSYD Adana Şubesi Yönetim Kurulu belirledi. TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, 25 Ağustos’ta Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri’nde gerçekleşecek törende ödül alan isimlerin plaketlerini alacağını söyledi. Çakın, “Geçtiğimiz yıl merhum ilk başkanımız Ekrem Acarçelik adına düzenlenen ödül törenini bu yıl mesleğimizin duayen isimlerinden Peyami Safa Maracı adına gerçekleştiriyoruz. Gelecek yılki tören merhum üyemiz Hamit Deste adına düzenlenecek. Tören Seyhan Belediyesi’nin sponsorluğunda gerçekleşecek” dedi.
TSYD’nin düzenlediği Peyami Safa Maracı Spor Basını Başarı Ödülleri yarışmasının Haber kategorisinde Sabah Gazetesi’nden Murat Karaman ile İhlas Haber Ajansı’ndan Eli Ayşenur Bay; Fotoğraf kategorisinde İhlas Haber Ajansı’ndan foto muhabiri Umutcan İşledici, TV görüntü dalında İhlas Haber Ajansı’ndan Süleyman Cenk İdaye, Sayfa Düzeni dalında Çukurova Press Gazetesi’nden Bülent Vezir ile Hürriyet Gazetesi’nden Erhan Zereyak, Köşe Yazısı Dalında Adnan Ercan ödüle layık görülürken Emre Gönlüşen özel ödülü de DHA’dan Akif Özdemir’e verilmesi kararlaştırıldı.

TSYD’den 7 isme ödül

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