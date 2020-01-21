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  4. TSYD’den Vali Karaloğlu’na ziyaret

TSYD’den Vali Karaloğlu’na ziyaret

ANTALYA HABERLERİ  | 21.01.2020 14:43 | Son Güncelleme

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi yönetimi, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu ziyaret etti.Vali Karaloğlu’nun kabulüne, TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek, yönetim kurulu üyeleri Ali Tongülüs, Erkan Erman, Murat Özgen ve Sabri Çağlar katıldı.

TSYD’den Vali Karaloğlu’na ziyaret

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi yönetimi, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu ziyaret etti.
Vali Karaloğlu’nun kabulüne, TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek, yönetim kurulu üyeleri Ali Tongülüs, Erkan Erman, Murat Özgen ve Sabri Çağlar katıldı. TSYD Antalya Şubesinin kuruluşu, üye yapısı ve çalışmaları hakkında bilgi veren Çiçek, “Antalya sporuna kalemleriyle hizmet eden üyelerin yer aldığı derneğimiz, tüm spor organizasyonlarında şehrimizin tanıtımı için elinden geleni yapmaktadır” dedi.
TSYD’nin köklü ve önemli bir kuruluş olduğunun altını çizen Vali Karaloğlu ise özellikle Antalyaspor ile Alanyaspor’un kentin futbolda iki önemli markası olduğunu belirterek, “İkisi de güzide takımımız. Kentimizin iki önemli gücü. İki takımın taraftarlarının dostluk ve centilmenlik içinde birbirlerine destek olması gerekir. Sizler de bu konuda birer gazeteci olarak kardeşliğin ön plana çıkarılması için destek olmalısınız” mesajini verdi.
Sohbette, Antalyaspor ve Alanyaspor’un ligdeki konumları da konuşulurken, ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

TSYD’den Vali Karaloğlu’na ziyaret

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