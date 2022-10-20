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  4. TTB Başkanı Fincancı hakkında PKK yayın organına açıklama yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı

TTB Başkanı Fincancı hakkında PKK yayın organına açıklama yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı

20.10.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TTB Başkanı Fincancı hakkında PKK yayın organına açıklama yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, PKK/YPG'nin sözde yayın organına açıklama yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Tabipleri Birliği şebnem korur fincancı

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