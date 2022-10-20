TTB Başkanı Fincancı hakkında PKK yayın organına açıklama yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, PKK/YPG'nin sözde yayın organına açıklama yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından açıldı.
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