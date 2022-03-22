TTK Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü özel programlarla kutlamaya hazırlanıyor

İSA TOPRAK - Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Birol Çetin, Büyük Taarruz'un 100. yılını unutulmaz bir programla kutlamayı planladıklarını belirterek, Afyon Valiliği ve Belediye Başkanlığı ile etkinlikler düzenleyeceklerini, hatıra materyalleri üreteceklerini bildirdi.

AA muhabirine, kurumun bu yıl hayata geçireceği projelere ilişkin açıklamalarda bulunan Çetin, kurumun 91'inci kuruluş yıl dönümüne ilişkin hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Çetin, TTK'nin bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir kurum olduğunu ve Türk tarihinin bilimsel yöntemlerle çalışılmasına yönelik talimat verdiğini dile getirdi.

Türklere karşı yapılan birtakım karalama kampanyalarına karşı da en yüksek seviyede bilimsel cevaplar ürettiklerine işaret eden Çetin, sosyal medyada geçen yıl 1200'e yakın içerik ürettiklerini, bu sene de kısa videolar şeklindeki bu içerikleri paylaşmayı sürdüreceklerini belirtti.

"Yaşayan Tarih" ve "Tarihe Gönül Verenler" projeleriyle, tarihe gönül veren isimlerle röportajlar yaptıklarını kaydeden Çetin, bunun yanında harp sanayiyle ilgili de bir sempozyum hazırladıklarını, yeni kurulan askeri tarih komisyonuyla da dönemsel materyallerin tanıtılmasına ilişkin çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Çetin, Türk Tarih Kurumunun bir görevinin de tarihi sevdirmek olduğuna dikkati çekerek, gençlere tarihi sevdirmek için dijital içerikler oluşturduklarını, gençlere yönelik etkinlikler düzenlediklerini, eğitim, sempozyum ve burs faaliyetleriyle de gençleri desteklediklerini anlattı.

- "Tarih kongresi için 300'ün üzerinde makale geldi"

Arkeolojik çalışmalara verilen desteklere değinen Çetin, "Geçtiğimiz yıl yüzey kazısı ve kazı faaliyetleri olmak üzere 149 projeye destek verdik. Bir de iki yıldır görev kadrosu bizde olan 309 arkeolog, restoratör ve müze araştırmacısı var. Onlarla ilgili çalışmalarımız da devam edecek." dedi.

Çetin, 4 yılda bir yapılan ve 25 Ekim'de 19'uncusu düzenlenecek Türk Tarih Kongresi'nin hazırlıklarının sürdüğünü, kongre için 300'ün üzerinde makalenin ön incelemeden geçirilerek özetlerin hakem sürecinin tamamlandığını bildirdi.

- "Türkiye genelinde bu tarihi günün anılmasını istiyoruz"

Akademik çalışmalar yürüttüklerini ve "popülizme kaymamaya" çalıştıklarını vurgulayan Çetin, şöyle konuştu:

"Milli meselelerde katılımın çok yüksek olması lazım. Her yaş grubuna ulaşmamız lazım çocuklara, gençlere. Büyük Taarruz'un 100. yılı için valimizle, Afyon Belediyesi ile konserler de dahil olmak üzere etkinlikler yapacağız, bu 100. yılın unutulmaması için bazı objeler ve hatıra materyalleri de üreteceğiz. Onun da çalışmalarını başlattık. Unutulmayacak bir 100. yıl düşünüyoruz. Böyle sıradan bir görevmiş gibi bakmıyoruz. Sadece Afyon'da da sınırlı kalmasını istemiyoruz, Türkiye genelinde bu tarihi günün anılmasını istiyoruz."

- "Öğretmenlerimize ciddi bir yayın desteği sağlayacağız"

Çetin, tarih öğretmenlerine yönelik de çalışmalarının bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizle ilgili çalıştaylar yapacağız. Yurdun her bölgesinde görev yapan öğretmenleri bir araya getirerek onları dinleyeceğiz. Bunun yanı sıra onların bizzat katkıda bulunabileceği makalelerini yayınlayabilecekleri bir forum sayfası hazırladık. Ayrıca 'Tarihçinin El Kitabı' başlıklı bir kitap hazırlıyoruz. Bilim kurulu üyelerimiz hazırlığına başladılar. O kitapları ücretsiz öğretmenlerimize ulaştıracağız. Ayrıca öğretmenlerimize ciddi bir yayın desteği de vermeyi düşünüyoruz."

