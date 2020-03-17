YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. TTK işyerlerinde dezenfekte uygulaması

TTK işyerlerinde dezenfekte uygulaması

ZONGULDAK HABERLERİ  | 17.03.2020 16:33 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait işyerlerinde Koronavirüs salgınına karşı tedbirler alındı.Çin’de başgösteren yeni Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı Zonguldak’taki Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait işyerlerinde de tedbirler alındı.

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait işyerlerinde Koronavirüs salgınına karşı tedbirler alındı.
Çin’de başgösteren yeni Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı Zonguldak’taki Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait işyerlerinde de tedbirler alındı. Salgına karşı yürütülen önlemler kapsamında kuruma ait Genel Müdürlük ile tüm müesseselerde dezenfektasyon uygulaması gerçekleştirildi. Hafta sonu Genel Müdürlük ve bağlı tüm birimlerdeki işyerlerinin tamamında ilaçlama işlemi yapıldı. Uygulamanın hafta içerisinde de tüm müesseselerde gerçekleştirilmesine devam edilecek. Öte yandan tüm birimlere, çalışanların el hijyeni için antibakteriyel el dezenfekte sıvı aparatının montaj işlemi devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Game of Thrones yıldızından kötü haber! O da Koronavirüse yakalandı Game of Thrones yıldızından kötü haber! O da Koronavirüse yakalandı
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gurbetçiler köylerine yemekhane yapıtırdı

Gurbetçiler köylerine yemekhane yapıtırdı

Hisarcıklı esnaftan şehitler için lokma hayrı

Hisarcıklı esnaftan şehitler için lokma hayrı

Zabıtadan Korana virüs alarmı

Zabıtadan Korana virüs alarmı

Köyde Korona virüsüne karşı dezenfektan çalışması

Köyde Korona virüsüne karşı dezenfektan çalışması

Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı

Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı

İzmir’de lokal cinayetinin zanlısı yakalandı

İzmir’de lokal cinayetinin zanlısı yakalandı

Zonguldak Namaz Vakitleri 17 Mart Salı

İmsak
05:29
Sabah
06:54
Öğle
13:06
İkindi
16:28
Akşam
19:08
Yatsı
20:28

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler17 Mart Salı

İdil Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

“İkimizin Dünyası” Zonguldak’ta sahnelenecek

“İkimizin Dünyası” Zonguldak’ta sahnelenecek

Çelik: "İleride tercih edilecek bir fakülte olacağız"

Çelik: "İleride tercih edilecek bir fakülte olacağız"

Muharremşah ilkokulunda akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı

Muharremşah ilkokulunda akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı

Kamyon İle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

Kamyon İle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

Evi Soyulan Vatandaştan Sokak Lambası İsteği

Evi Soyulan Vatandaştan Sokak Lambası İsteği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.