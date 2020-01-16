TTK’da iş kazası: 1 yaralı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde Türkiye Taş Kömürleri Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir madenci yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Kozlu ilçesinde bulunan TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Kasım Kirenli maden ocağında düşerek kafasını demir aksama çarpması sonucu yaralandı. Maden ocağından çıkarılan maden işçisi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan maden işçisinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

