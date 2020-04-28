TTSO Başkanı Hacısalihoğlu'ndan "Nefes Kredisi" değerlendirmesi:

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Nefes Kredisi ile üyelere bir nebze olsun takviye yapılacağını umduğunu belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanımızın piyasanın canlandırılması konusunda proaktif olarak yaptığı çalışmalar var, sürekli desteklerini veriyor. Sayın Bakanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz." dedi.

Hacısalihoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından uygulamaya konulan Nefes Kredisi'nin verileceği Denizbank'ın kentteki 4 şubesinin müdürü ile makamında bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında, bu yıl Nefes Kredisi uygulamasına ilk kez özel bir bankayla başlandığına dikkati çeken Hacısalihoğlu, Denizbank'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen sektöre verdiği desteği önemsediklerini ifade etti.

Hacısalihoğlu, "Umuyoruz ki Nefes Kredisi ile üyelerimize bir nebze olsun takviye yapılmış olur. Hazine ve Maliye Bakanımızın piyasanın canlandırılması konusunda proaktif olarak yaptığı çalışmalar var, sürekli desteklerini veriyor. Sayın Bakanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz." diye konuştu.