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  4. TTSO Başkanı Hacısalihoğlu'ndan "Nefes Kredisi" değerlendirmesi:

TTSO Başkanı Hacısalihoğlu'ndan "Nefes Kredisi" değerlendirmesi:

TRABZON HABERLERİ  | 28.04.2020 17:21 | Son Güncelleme

"Umuyoruz ki Nefes Kredisi ile üyelerimize bir nebze olsun takviye yapılmış olur. Hazine ve Maliye Bakanımızın piyasanın canlandırılması konusunda proaktif olarak yaptığı çalışmalar var, sürekli desteklerini veriyor. Sayın Bakanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz"

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Nefes Kredisi ile üyelere bir nebze olsun takviye yapılacağını umduğunu belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanımızın piyasanın canlandırılması konusunda proaktif olarak yaptığı çalışmalar var, sürekli desteklerini veriyor. Sayın Bakanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz." dedi.

Hacısalihoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından uygulamaya konulan Nefes Kredisi'nin verileceği Denizbank'ın kentteki 4 şubesinin müdürü ile makamında bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında, bu yıl Nefes Kredisi uygulamasına ilk kez özel bir bankayla başlandığına dikkati çeken Hacısalihoğlu, Denizbank'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen sektöre verdiği desteği önemsediklerini ifade etti.

Hacısalihoğlu, "Umuyoruz ki Nefes Kredisi ile üyelerimize bir nebze olsun takviye yapılmış olur. Hazine ve Maliye Bakanımızın piyasanın canlandırılması konusunda proaktif olarak yaptığı çalışmalar var, sürekli desteklerini veriyor. Sayın Bakanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kredi Garanti Fonunun (KGF) da bir diğer paydaş olarak bu tür projelerin her zaman yanında olduğunu ifade eden Hacısalihoğlu, diğer taraftan TOBB'un belirli dönemlerde ekonominin canlanması ve üyelerinin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için destek verdiğini dile getirdi.

Hacısalihoğlu, Nefes Kredisi kapsamında 3 milyon liraya kadar cirosu olan firmaların 50 bin lira, 3 ile 25 milyon lira arasında cirosu bulunanların ise 100 bin lira kredi kullanabileceği belirterek şunları kaydetti:

"Faiz oranları yüzde 7,5 olarak belirlendi. İlave olarak KGF'nin binde 7,5 komisyonu var. Bankamızın alacak olduğu para ise 50 bin lira kullananlardan 150, 100 bin lira kullananlardan 300 lira dosya masrafı. Odalarımızın birikimlerinin üyelerimize sunulması çok önemli. Odalarımızın TOBB havuzunda biriktirdiği bu paraların üyelerimize aktarılması Denizbank ile yapılan protokolle gerçekleşiyor. Bizim verdiğimiz mevduatın yanında çok daha fazlasını da TOBB sağlıyor."

Şube müdürlerinden Fatma Gülen Yamak da 3 milyar liralık fon ayırdıkları Nefes Kredisi ile iş dünyasının yanında olduklarını söyledi.

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Nefes Kredisi Trabzon

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