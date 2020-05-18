TTSO'dan iş dünyasına verilen destekler için teşekkür

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinin en az hasarla atlatılması için desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ilgililere teşekkür etti.

Hacısalihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında devreye alınan Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarının 240 milyar liraya ulaşmasını değerlendirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan, sağlık ve ekonomik yönden büyük tahribat yaratan Kovid-19 salgını nedeniyle tüm ülkelerin zor günler yaşadığını anımsatan Hacısalihoğlu, öncelikle sağlığın korunması ancak ekonominin de devamlılığının sağlanması, üretimin sürmesi gerektiğini belirtti.

Hacısalihoğlu, bu noktada iş dünyası olarak ellerinden gelen gayreti gösterdikleri ve göstermeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Bu gayretimize devletimiz de her zaman olduğu gibi destek çıktı, yanımızda yer aldı. Zor zamanlarımızda çıkarılan desteklerle pandemi sürecini en az hasarla atlatmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.