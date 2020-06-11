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TTSO'dan işletmecilere "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'na başvurun" çağrısı

TRABZON HABERLERİ  | 11.06.2020 15:05 | Son Güncelleme

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu: - "Türkiye'de 10 Haziran itibarıyla sadece 9 yeme içme tesisi Güvenli Turizm Sertifikası aldı ve bu tesislerden ikisinin TTSO üyeleri arasından olmasının gururunu yaşıyoruz" - "Tüm tesis işletmecilerimize seslenmek istiyorum, pandemi süreci sonrasındaki turizm hareketinde bir adım önde olmak için Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'na başvursunlar"

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Türkiye'de 10 Haziran itibarıyla sadece 9 yeme içme tesisinin Güvenli Turizm Sertifikası aldığını, bu tesislerden ikisinin TTSO üyesi olmasının gururunu yaşadıklarını belirtti.

Hacısalihoğlu yaptığı yazılı açıklamada, "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı"nın, tatilini Türkiye'de geçirecek tüm Türk vatandaşları ve yabancı ziyaretçilere, ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların kendi sağlık durumuna uzanan geniş bir yelpazede bir dizi alınması önerilen tedbirleri tanımladığını ifade etti.

Bu belgelendirmenin isteğe bağlı olduğunu belirten Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Zorunlu olmayan, isteğe bağlı olan bu belgelendirmeye başvurmak isteyen tesis işletmeleri, yetkili uluslararası akreditasyon kuruluşlarından hizmet alabileceklerdir. Dünyadaki ilk örneklerinden biri olan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı, Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle hazırlanmıştır."

Hacısalihoğlu, güvenli turizm sertifikasını vermeye yetkili akreditasyon firmalarının, konaklama ve yeme-içme tesislerini ayrı ayrı kriterler çerçevesinde uluslararası standartlarda denetleyerek raporlar düzenleyeceğini, başvuruda bulunan tesislere düzenli olarak denetçi gönderip kriterlere uygun hizmet verilip verilmediğini denetleyeceğini bildirdi.

- Kültür ve Turizm Bakanlığı sitesinden de duyurulacak

Belgeyi alan tesislerin, Kültür ve Turizm Bakanlığının web sitesinden de duyurulacağına işaret eden Hacısalihoğlu, "Güvenli Turizm Sertifika logosu, belgeyi alan tesislerin görünen noktalarına asılacak ve müşteriler belge üzerindeki karekod sayesinde tesisle ilgili tüm denetleme bilgilerine ulaşabilecek. Bu sayede tüm süreç şeffaflık kazanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Hacısalihoğlu, güvenli turizm sertifikası alan konaklama ve yeme içme tesislerinin listesine "www.ktb.gov.tr ve www.tga.gov.tr" adresinden ulaşılabileceği belirtti.

Trabzon'daki işletmelerin programa ilk başvuranlar arasında yer aldığını bildiren Hacısalihoğlu, şunları ifade etti:

"10 Haziran 2020 tarihi itibarıyla şartları yerine getirerek Güvenli Turizm Sertifikası alan konaklama tesislerimiz, Kuhla Otel, Sera Lake Otel, Yıldız Life Otel, Zorlu Grand Otel ve Tilya Resort Otel oldu. Türkiye'de yine 10 Haziran itibarıyla sadece 9 yeme içme tesisi Güvenli Turizm Sertifikası aldı ve bu tesislerden ikisinin TTSO üyeleri arasından olmasının gururunu yaşıyoruz. Müzeyyen Restoran ve Akpınar Restoran Türkiye'deki ilk sertifika alan yeme içme tesisleri oldular. Ayrıca ilimizden bazı otellerimizin de belgelendirme süreci devam ediyor. Tüm tesis işletmecilerimize seslenmek istiyorum, pandemi süreci sonrasındaki turizm hareketinde bir adım önde olmak için Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'na başvursunlar."

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