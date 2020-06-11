TTSO'dan işletmecilere "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'na başvurun" çağrısı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Türkiye'de 10 Haziran itibarıyla sadece 9 yeme içme tesisinin Güvenli Turizm Sertifikası aldığını, bu tesislerden ikisinin TTSO üyesi olmasının gururunu yaşadıklarını belirtti.

Hacısalihoğlu yaptığı yazılı açıklamada, "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı"nın, tatilini Türkiye'de geçirecek tüm Türk vatandaşları ve yabancı ziyaretçilere, ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların kendi sağlık durumuna uzanan geniş bir yelpazede bir dizi alınması önerilen tedbirleri tanımladığını ifade etti.

Bu belgelendirmenin isteğe bağlı olduğunu belirten Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Zorunlu olmayan, isteğe bağlı olan bu belgelendirmeye başvurmak isteyen tesis işletmeleri, yetkili uluslararası akreditasyon kuruluşlarından hizmet alabileceklerdir. Dünyadaki ilk örneklerinden biri olan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı, Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle hazırlanmıştır."