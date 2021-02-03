Tuba Büyüküstün’e benzemek istiyorlar

Gaziantep’te estetik ameliyat olman isteyen kadınların büyük bir bölümü yüzünün oyuncu Tuğba Büyüküstün’e benzemesini istiyor.

Gaziantep’te kulak Burun Boğaz Uzmanı ve Prof. Dr. Yaşar Çokkeser, yüzlerinde zaman, yer çekimi, sigara, stres gibi faktörlerin etkisiyle oluşan yaşlanma belirtilerinden kurtulmak, daha genç ve dinamik bir yüz görünümü elde etmek isteyen kadınların büyük bir bölümünün yüzünün Tuba Büyüküstün’e benzemesini istediğini söyledi.

Genç görünmek ve gençleşmeyi önemseyen kadınların Tuba Büyüküstün’ün fotoğraflarını gösterdiğini de belirten Prof. Dr. çokkeser, "Yaşlanma olağan bir durum olsa da kadınlar ve erkekler artık kendilerini gençleştirebiliyorlar. Genç görünmek ve gençleşmeyi daima önemseyen kadınların çoğu sanatçı Tuba Büyüküstün’e benzemek istiyor. Cep telefonlarından oyuncu Tuba Büyüküstün’ün resimlerini gösteriyor, burun ve yüz olarak, O’nu örnek alıyorlar. Yanaklardaki ve çene kenarındaki sarkmalar, ağız kenarında oluşan derin katlantıları ve boyundaki “yelelenme” adı verilen görünüm ile sarkmaları ip askılama sayesinde ortadan kaldırılabiliyoruz. İnsanlarda daha genç ve sağlıklı görünmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Ameliyatsız yüz germe ya da diğer adıyla ip askılama işlemi sadece yüz bölgesi ile sınırlı değil. Yaptığımız ip askılama yöntemi yüz ve boyun bölgesinde birçok noktada kullanılabildiği gibi vücudun diğer bölgelerinde de uygulanabilmektedir" dedi.

yapılan işlemin hastaya bazı avantajlar da sağladığını belirten Çokkeser, "Hastaya etkisi hemen görülen mekanik askılama yapılırken uzun vadede ipler erirken doku altında kendini yenileyici yeni hücre doku üretimi yapması gibi birçok avantaj sağlıyor. Yarım saat civarında süren işlem ile cerrahi dışı bir işlem olan ip askılama yöntemi, hastanın minimum düzeyde ağrı sorunu yaşamasını sağlamakta ve cerrahiye bağlı komplikasyon risklerini de ortadan kaldırmaktadır. İşlem yapıldıktan sonra kişi normal yaşamına aynı gün ya da ertesi gün devam edilebilir. Etkisi hemen görülür. Geri döndürülebilir ve düzeltilebilir bir işlemdir. Genelde 30 ile 65 yaş arasında yer alan, cilt sıkılığında sorunlar başlamış, botoks ve dolguya göre daha uzun süreli, daha etkili ve bıçak altına yatmadan yüz germe etkisi görmek isteyen kişiler ip askılama işlemini yaptırabilirler. Şunu rahatlıkla söyleyebilirimki ; Yaşlanma görünümü oturmuş kişiler için geleneksel yöntem olan yüz germe ameliyatı daha iyi sonuç verecektir. Eğer aynaya baktığınızda kırışıklıklar görüyorsanız veya kendinizi gençleştirmek istiyorsanız yüz germe ameliyatı sizin için en iyi yol olabilir. Kırışıklarınızdan kurtulabilir ve kendinizi daha genç hissedebilirsiniz. Sosyal ve psikolojik olarak zinde ve formda olmanın keyfini sürebilirsiniz" diye konuştu.

