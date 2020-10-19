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TÜBA'dan "COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülü"

ANKARA HABERLERİ  | 19.10.2020 10:47 | Son Güncelleme

TÜBA'dan "COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülü"

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili üstün nitelikli çalışmalarıyla öne çıkan bilim insanlarını, araştırmalarında teşvik etmek, desteklemek ve onurlandırmayı amaçlayan "TÜBA COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülü"ne son başvuru tarihini 13 Kasım olarak belirledi.

TÜBA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBA Akademi Konseyince 2020 için, Kovid-19'la ilgili ulusal düzeyde hastalıkla mücadele ile teşhisten tedaviye tüm aşamalara yönelik özgün yöntem ve ürün geliştiren araştırmacılara, sağlık temel bilim alanlarında çalışan bilim insanlarının başvurabileceği bir ödül programı oluşturulması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda TÜBA, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla ilgili üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan bilim insanlarını, araştırmalarında teşvik etmek, desteklemek ve onurlandırmak üzere programladığı “TÜBA COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülü” için son başvuru tarihi 13 Kasım olarak belirledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Muzaffer Şeker de ödüle, Türkiye’de Kovid-19'la ilgili ilaç veya aşı geliştirme çalışmaları yürütenler ile konuyla ilgili temel bilim araştırmalarına dahil olanlar veya hastalığın teşhis, tedavi süreçlerinde aktif olarak görev alan bilim insanlarının bireysel olarak başvurabileceğini, kurumlar tarafından da aday gösterilebileceğini kaydetti.

Şeker, salgınla mücadelede toplumun her kesimine önemli görevler düştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanlığı tek bir paydada birleştirebilen bir nevi küresel bir savaşın yürütüldüğü bu dönemde elimizdeki tek silah bilim. Ön saflarda gösterilen bu insanüstü çabaların büyük veya küçük fark etmeksizin her biri takdir edilmeye değer. Aday projelerin ağırlıklı olarak Türkiye’deki merkezlerde çalışılmış, yürütülmüş olması ve bilimsel etik izninin olması bizim için ayrıca önem arz ediyor."

Şeker, başvuru koşullarıyla ilgili bilgilere Akademi’nin internet sitesinden ulaşılabileceğini bildirdi.

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