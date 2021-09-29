TÜBA'nın "Marmara Denizi ve Türk Boğazlar Sistemi"ne ilişkin kitabı yayımlandı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA Şeref Üyesi ve İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk tarafından hazırlanan güncel bilimsel verilere dayalı çıktılarla desteklenen "Bilimsel Veriler Işığında Marmara Denizi ve Türk Boğazlar Sistemi" başlıklı eserin TÜBA tarafından yayımlandığını bildirdi.

Şeker, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye özelinde çevre sorunları ve iklim değişikliği başlıklarının Akademi tarafından öncelendiğini ve çalışmaların multidisipliner bir bakışla gerçekleştirildiğini belirtti.

Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarından oluşan Türk Boğazlar Sistemi'nin, dünyada başka bir örneği bulunmayan 2 tabakalı yapısıyla yaklaşık 7 bin 500 yıl önce oluştuğunun tahmin edildiğini ifade eden Şeker, yakın zamanda Türkiye gündeminin öne çıkan başlıklarının ilk sırasında Marmara Denizi ve Türk Boğazları gelirken bu konuya özgü bilimsel yayın eksikliğinin açıkça görüldüğüne dikkati çekti.

Şeker, boğazların dünya deniz ticaretinin ve taşımacılığının kalbi olduğunun altını çizerek, boğazlara ve su yollarına hakim ülkelerin stratejik ve jeopolitik öneminin de gün geçtikçe arttığına işaret etti.

Türkiye'nin kontrolünde bulunan İstanbul ve Çanakkale boğazlarının ekolojik, çevresel, yapısal ve ekonomik özelliklerinin korunmasının çok önemli olduğunu bildiren Şeker, şunları kaydetti:

"Küresel ticaretin artan yoğunluğu, çevresel kirlenmenin getirdiği olumsuzluklar ve İstanbul metropolünün yeni ihtiyaçları uzanımında ülkemizce gerçekleştirilecek yeni projeler öncesi 'Bilimsel Veriler Işığında Marmara Denizi ve Türk Boğazlar Sistemi' başlıklı bir eser önem arz eder hale geldi. Toplam 7 bölümden oluşan eserde, konu ile ilgili çok sayıda kitap, teknik rapor, proje, bilimsel makale ve bildiri incelenerek kitaba özgü 3 boyutlu 'Hidrodinamik Modelleme' çalışması ile elde edilen sonuçlarla kıyaslandı. Nihayetinde ise Türk Boğazlar Sistemi'ne ilişkin bilimsel ve doğru verileri güncel gelişmeler ışığında analiz edilerek kamuoyunun bilgi ve faydasına sunuldu."

Şeker, üniversitelerin çevre, inşaat, meteoroloji mühendislikleri ve deniz bilimleri bölümleri öğrencileriyle uzman ve araştırmacıların güncel bilimsel verilere dayalı çıktılarıyla destekleyerek eseri hazırlayan Prof. Dr. İzzet Öztürk'e teşekkür etti.

