TÜBİTAK 3.’leri Çarşamba’dan

Samsun’un Çarşamba ilçesinde Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri yaptıkları TÜBİTAK’ın ’Yaşayarak Öğreniyoruz’ projesinde, 3.’lük başarısını elde etti.

Öğretmen ve öğrencilerin yaptığı ’Yaşayarak Öğreniyoruz’ adlı projede coğrafya alanında bilgisayarlı materyal geliştirerek öğrencilerin istediği ortamlardan internet dahi olmaksızın arttırılmış gerçeklik uygulamaları, hazırladıkları çeşitli eğitsel oyunlar, bilgi yarışmaları sayesinde sınıf ortamında yer alan her türlü eğitimlerin öğrencilerin evlerine ulaşmasını sağladılar. Bu sayede öğrenciler herhangi bir maliyet gerektirmeksizin okullarında gördükleri tüm eğitimlere hızlı bir şekilde istediği yerden ulaşarak tüm konuları hızlıca öğrenmiş olacaklar.

Projede yer alan bilgisayar öğretmeni Murat Çelebi ve okul öğrencileri İrem Keleş ve Melike Nur Ayan yaptıkları projede 3. olarak ödül almaya hak kazandılar. Ödülleri okul müdürü Recep Seymen tarafından takdim edildi.

Çarşamba Fen Lisesi Okul birincisi Muhammet Aydemir, okul müdürü Recep Seymen tarafından başarı belgesi ve plaket taktım edildi. Tören esnasında okul müdürü Seymen öğrencisine üniversite hayatında başarılar dileklerini iletti. Okul Birincisi Muhammet daha sonra Okul birincilerinin yer aldığı kütüğe ismini çaktı.



