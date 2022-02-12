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TÜBİTAK Başkanı Mandal, Batman'da Deneyap sınavının yapıldığı merkezi ziyaret etti

12.02.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Batman'da Deneyap sınavının yapıldığı merkezi ziyaret etti

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Batman'da Deneyap uygulama sınavının yapıldığı merkezi ziyaret etti, TÜBİTAK Kitaplığının açılışını yaptı.

Prof. Dr. Mandal, Vali Hulusi Şahin, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, İl Gençlik ve Spor Müdürü Şafi Özperk ile Batman Gençlik Merkezine ziyarette bulundu, öğrencilerle sohbet etti ve projeleri inceledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde TÜBİTAK Kitaplığının açılışını da yapan Mandal, gazetecilere, Deneyap atölyelerinin 2018'de Cumhurbaşkanlığının himayesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 Vakfının ortak projesi olarak başladığını söyledi.

Bu atölyelerin Türkiye'nin teknolojiyi ithal eden değil en baştan itibaren tasarlayan, geliştiren, üreten ve tüm dünyaya sunan bir ülke olma çabalarının parçası olduğunu belirten Mandal, 55 ilde 66 Deneyap atölyesinin kurulduğunu anlattı.

Mandal, 2023'e kadar 81 ilde 100 atölyenin kurulmasının hedeflendiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu öğrencilerimiz 3 yıl boyunca ücretsiz eğitim alacaklar. Alacakları eğitim gerçekten tasarım, üretim öncelikle, daha sonra robotik kodlama gibi ama takibinde çok daha kendilerinin istediği boyutta nanoteknoloji, biyoteknoloji, enerji teknolojileri, siber teknolojiler, bunların hepsini yapabilecekler. Artık Türkiye nasıl savunma sanayiinde kendi kendine yeten bir ülke haline geldiyse, diğer teknolojilerde de bunu yapabilecek güçte olduğunu göstermenin en büyük örneklerinden biri bu öğrencilerimizdir."

Batman'da 236 okula TÜBİTAK yayınlarından çıkan yaklaşık 75 bin kitabın kazandırıldığını aktaran Mandal, çalışmanın Valilik desteğiyle yürüttükleri projeyle yapıldığına işaret etti.

Projenin salgına rağmen gerçekleştirildiğini vurgulayan Mandal, "Proje ile çocuklarımıza kitapları ayaklarına getirelim, her okulumuza bir TÜBİTAK kütüphanesi kuralım dedik." ifadesini kullandı.

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