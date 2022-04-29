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TÜBİTAK Başkanı Mandal, Kırşehir'de üniversite öğrencilerine seslendi:

29.04.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yükselen teknolojilerin oluşturduğu fırsatları derinlemesine keşfedin. Araştırma alanınızı iyi tanıyın ve iş birliği ağlarında etkin olun. Kariyer yöneliminizi güncel imkanlar doğrultusunda şekillendirin"

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, üniversite öğrencilerine "Yükselen teknolojilerin oluşturduğu fırsatları derinlemesine keşfedin. Araştırma alanınızı iyi tanıyın ve iş birliği ağlarında etkin olun. Kariyer yöneliminizi güncel imkanlar doğrultusunda şekillendirin." önerisinde bulundu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden (KAEÜ) yapılan açıklamaya göre, Mandal, üniversitenin AR-GE serasını ziyaret ederek pilot projeler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde akademisyen ve öğrencilerle söyleşide bir araya gelen Mandal, burada yaptığı konuşmada, TÜBİTAK olarak öğrenci bazlı projelere büyük önem verdiklerini ve bunları desteklediklerini belirtti.

Öğrencilerden Türkiye'nin önceliklerini destekleyecek şekilde kendilerini yönlendirmelerini isteyen Mandal, "Yükselen teknolojilerin oluşturduğu fırsatları derinlemesine keşfedin. Araştırma alanınızı iyi tanıyın ve iş birliği ağlarında etkin olun. Kariyer yöneliminizi güncel imkanlar doğrultusunda şekillendirin." ifadesini kullandı.

Mandal, TÜBİTAK olarak üniversitelerde araştırma ve proje kültürünün geliştirilmesine katkıda bulunduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Üniversitelerimizde eğitim gören öğrencilerimizin araştırma çıktılarını, ulusal ve uluslararası akademik ortamlarda sunmalarını, bu sayede araştırma odaklı iş birliklerini geliştirmelerini destekliyoruz. Yenilikçi teknolojinin tasarlanıp üretilmesi için TÜBİTAK olarak TEKNOFEST ve Elektrikli Araç Yarışları 'Efficiency Challenge' gibi ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen araştırma-geliştirme çalışmalarına büyük önem veriyoruz."

TÜBİTAK'ın lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik sunduğu burs ve destek programlarıyla Girişimcilik Destek Programı hakkında da bilgi veren Mandal, geçen 10 yıllık süreçte KAEÜ'nün 28 projesini desteklediklerini kaydetti.

Söyleşiye KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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