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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ADYÜ’deki bilimsel çalışmaları inceledi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 16.12.2020 12:35 | Son Güncelleme

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut’u ziyaret etti.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, Prof. Dr. Cumhur Kırılmış ve Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Aykut Dündar da bulundu.
Adıyaman Üniversitesi ile TÜBİTAK işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmaların konuşulduğu ziyarette, Üniversite bünyesinde kurulması planlanan Uydu Teknokent ve Kuluçka Merkezi hakkında değerlendirmeler yapıldı.
Mandal, “US News Best Global Universities” sıralamasında Dünya’nın en iyi 1113., Asya’nın en iyi 295., Türkiye’nin ise en iyi 20. üniversitesi olma başarısı gösteren Adıyaman Üniversitesinin son dönemde önemli başarılar kazandığını belirterek, Rektör Turgut ve ekibini kutladı.
Rektör Turgut ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bugün TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal’ı Adıyaman Üniversitesinde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversitelerimizdeki bilimsel projelerin artırılması ve toplumun ihtiyaçlarına cevap vermesi noktasında TUBİTAK Başkanımız her zaman bizlere destek olmuştur. Gelecek nesillerimize güçlü bir Türkiye bırakmak için bilim ve teknolojiyi birinci önceliğimiz haline getirmeliyiz. Özellikle savunma sanayimizde, İHA ve SİHA’larda gösterdiğimiz başarı teknolojinin önemini bir kez daha göstermiştir. Üniversitelerin de üstlendiği misyonun gereğini yaparak her türlü çabayı sergilemesi ve topluma bu anlamda öncü olması gerektiği kanaatindeyim. Bugün Sayın Başkanımızla Adıyaman’da kurmayı planladığımız Uydu Teknokent ve Kuluçka Merkezi projelerimiz ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Adıyaman Üniversitesi olarak bundan sonraki süreçte de bilimsel çalışmalara ağırlık vereceğimizi ve bu anlamda öncü bir üniversite olacağımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

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