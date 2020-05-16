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TÜBİTAK Bilim Fuarları’nda Bornova yine zirvede

İZMİR HABERLERİ  | 16.05.2020 11:13 | Son Güncelleme

Bornova, bu yıl ilk kez uygulamaya geçirilen 30 farklı tematik alandan ülke genelinde 12 bin 832 okulun başvuru yaptığı 4006 Bilim Fuarları’nda büyük başarıya imza attı.

TÜBİTAK Bilim Fuarları’nda Bornova yine zirvede

Bornova, bu yıl ilk kez uygulamaya geçirilen 30 farklı tematik alandan ülke genelinde 12 bin 832 okulun başvuru yaptığı 4006 Bilim Fuarları’nda büyük başarıya imza attı. İl genelinde 268 projenin kabul edildiği etkinlikte 40 proje ile İzmir’de ilçeler arasında ilk sırada yer alan Bornova, 60 başvurudan 40’ını kabul ettirerek ciddi bir başarı elde etti.
Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde gençlerin bilimsel proje hazırlama ve sunma deneyimi elde ettikleri Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Fuarları projelerinin değerlendirme süreci tamamlandı. Bu yıl ilk kez uygulamaya geçirilen 30 farklı tematik alandan ülke genelinde 12 bin 832 okulun başvuru yaptığı 4006 Bilim Fuarları, alanında uzman akademisyenler ve eğitimciler tarafından değerlendirildi. Değerlendirme neticesinde 81 ilden 6 bin 511 okulun projesi destek almaya hak kazandı. Yüz binlerce ortaokul ve lise öğrencimizin hazırlamış olduğu 124 bin 401 alt proje, 31 Aralık 2020 tarihine kadar düzenlenecek bilim fuarlarında sergilenecek. Son 3 senedir 4006 Bilim Fuarlarında İzmir’in en başarılı ilçesi olan Bornova, il genelinde 268 projenin kabul edildiği etkinlikte 40 proje ile İzmir’de ilçeler arasında yine ilk sırada yer aldı. Tüm ortaokul ve liseleri ile sürece dahil olan Bornova, 60 başvurudan 40’ını kabul ettirerek ciddi bir başarı elde etti. Başvurusu kabul edilen okullar, projeler ve fuar organizasyonu için TÜBİTAK’tan 7 bin TL’ye kadar maddi destek alabilecek.

"Bu başarı hepimizin”
Başvuru sürecini ve sonuçları değerlendiren Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, “İlçe olarak 3 senedir Özel Büroda görevli ve bilim fuarları tecrübesi olan öğretmen arkadaşların koordinesinde TÜBİTAK projelerine okullarımızı hazırlıyoruz. Okullarımızın özverili ve gönüllü çalışmaları da buna eklenince, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği (AB) projelerindeki başarılarımız her sene artarak devam ediyor. Bu vesileyle genç bilim insanlarımızı tebrik ediyor, hem bugün hem gelecekte ülkemize ve tüm insanlığa bilimsel projeleriyle büyük katkılar sağlamalarını temenni ediyoruz. Bornova’nın İzmir’in parlayan yıldızı olmasına desteklerinden dolayı Bornova Kaymakamı Sayın Fatih Genel’e teşekkür ediyorum. Bu projelerin planlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen, çalışmalarımızı başarıya taşıyan öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu başarı hepimizin” dedi.

TÜBİTAK Bilim Fuarları’nda Bornova yine zirvede

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