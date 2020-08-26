TÜBİTAK bu yıl TEKNOFEST'te ilklerle yerini alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve yüzbinlerce "genç mucidi" bir araya getiren Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) her yıl düzenlediği birbirinden heyecanlı yarışmalar ve etkinliklerin yanı sıra bu yıl ilklerle yerini alacak.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, insansız hava araçları (İHA) yarışları, bu yıl ilk kez lise öğrencileri arasında gerçekleştirilecek. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından yine bu yıl ilk kez "Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması" düzenlenecek.

TÜBİTAK tarafından "döner kanat" ve "sabit kanat" kategorilerinde ilk kez düzenlenen Liselerarası İHA Yarışması'na öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 16 Şubat-30 Nisan tarihleri arasında başvuruların alındığı yarışmaya 291 takımın başvurusu kabul edildi.

TEKNOFEST kapsamında, Gaziantep Alleben Göleti'nde 16-20 Eylül'de gerçekleştirilecek yarışmada, her bir kategoride birincilere 20 bin lira, ikincilere 15 bin lira ve üçüncülere 10 bin lira ödül verilecek. Yine her iki kategoride 5 bin lira mansiyon ödülü ile 6 bin lira TUSAŞ özel ödülü sahiplerini bulacak.