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TÜBİTAK desteklerinde SUBÜ farkı

SAKARYA HABERLERİ  | 04.11.2020 16:16 | Son Güncelleme

TÜBİTAK’ın ‘1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’ kapsamında SUBÜ öğretim üyelerinin 2 projesinin desteklenmesine karar verildi.

TÜBİTAK desteklerinde SUBÜ farkı

TÜBİTAK’ın ‘1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’ kapsamında SUBÜ öğretim üyelerinin 2 projesinin desteklenmesine karar verildi. SUBÜ, 2008 ve sonrası kurulan üniversiteler arasında projeleri en çok desteklenen 3. üniversite oldu.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğretim üyeleri tarafından hazırlanan iki proje TÜBİTAK’ın ‘1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’ kapsamında bilimsel değerlendirmeyi başarıyla geçti. 2020 yılının 1. döneminde TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na (ARDEB) SUBÜ Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akif Akgül tarafından sunulan ‘IoRT Temelli Soft Robotlar İçin Güvenli Haberleşme Platformu Tasarımı ve Uygulaması’ başlıklı proje ile Sakarya Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Nursel Kıratlı Yılmazçoban tarafından sunulan ‘Kaynağından Musluğa: Tek Sağlık Yaklaşımı ile Su Temin Zincirinde Mikrobiyal Topluluk Kompozisyonu ve Antimikrobiyal Direnç Potansiyelinin Araştırılması’ başlıklı projenin desteklenmesine karar verildi.
TÜBİTAK’ın bütçe olarak en kapsamlısı olarak nitelenebilecek ‘1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’ kapsamında 2020’nin 1. döneminde bin 964 proje önerisinden bin 740’ı değerlendirmeye alındı. Bunlardan 213’ünün desteklenmesine karar verildi. Destekleme oranı yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti. Genel sıralamada devlet üniversiteleri arasında 24. sırada yer alan SUBÜ, 2008 yılı ve sonrasında kurulan üniversiteler arasında ise ön plana çıkarak Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi’nin ardından projeleri en çok desteklenen 3. üniversite oldu.

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