TÜBİTAK ödüllü bilim insanı, kurak dünyada yaşayabilecek bitkilerin "anahtarını" arıyor

Kurak bir dünyada insanların yaşayacağı kıtlık tehlikesine karşı dirençli bitkilerin özelliklerini ve savunma mekanizmalarını bilim dünyasına duyuran Türkan'ın 80'den fazla bilimsel makalesi dünyanın en saygın dergilerinde yer aldı.

Türkan, EÜ'deki ekibiyle kurak ve tuzcul ortamlara uyum sağlamış bitkilerin antioksidan savunma sistemleri, stres sırasında hücrenin verdiği cevap ve onarım mekanizmaları gibi alanlarda araştırmalar gerçekleştirdi.

EÜ Fen Fakültesi Botanik Bölümünden mezun olduktan sonra doktorasını tamamlayan ve Japonya'daki bazı üniversitelerde burslu genetik ekoloji eğitimi alan İsmail Türkan, yurda döndükten sonra profesör unvanıyla bitki fizyolojisi ve moleküler fizyoloji alanında çalışmalarını sürdürdü.

Prof. Dr. Türkan son olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden temel bilimler alanında TÜBİTAK 2020 Bilim Ödülü'nü aldı.

Prof. Dr. İsmail Türkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bitkilerin strese karşı verdiği fizyolojik, kimyasal ve moleküler yanıtlara ilişkin çalışmalarıyla TÜBİTAK 2020 Ödülü'nü üniversitesine getirmekten mutlu olduğunu söyledi.

İnsanlığı gelecekte bekleyen en büyük sorunların "küresel iklim değişikliği", "yeterli besin" ve "enerji" olduğunu aktaran Türkan, tüm bu sorunların çözümü için de bitkisel üretimin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Dünya genelinde bitkisel üretimi artırmak için bitki ve moleküler biyolojinin çok iyi bilinmesi gerektiğine işaret eden Türkan, şu bilgileri verdi:

"Kuraklık ve tuzlanma dünya genelinde bitkisel üretimde yüzde 30 kayıplara neden oluyor. Dünya nüfusunun hızla arttığı dikkate alındığında yeterli besin için marjinal alanların tarıma açılması gerekebilir. Dünyanın giderek ısınacağı ve kuraklaşacağı, toprakların tuzlanacağı düşünülürse bitkilerin dirençli olması çok önemli. Tuzlu bataklıkların yakınındaki tarım alanlarında, kurak bölgelerde bitki yetiştirilmesi çok büyük önem taşıyacak. Bu nedenle de yeni bitki çeşitlerinin geliştirilmesi gerekiyor."