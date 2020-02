TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kitaplığı Projesi Karatay’da hayata geçti

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ile TÜBİTAK arasında imzalanan protokol kapsamında Karatay’daki tüm okullara “TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kitaplığı” kurulması projesi, düzenlenen törenle hayata geçirildi. İlçe genelinde eğitim çağındaki bütün çocuk ile gençlerde bilim ve teknoloji kültürünün oluşturulması, bilim okuryazarlığı düzeyinin artırılması ve her yaştan insanın bilimle tanıştırılıp sevdirilmesi gibi daha birçok amacı bulunan projenin açılış programı, Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu’nda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın konuşmasıyla devam etti.

“Konya tarihten gelen geleneğini sürdürüyor

Hasan Kılca’nın ardından söz alan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediyesinin eğitime yönelik olarak birçok proje ve yatırım yaptığına vurgu yaparak eğitime dair hassasiyeti dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti. Başkan Altay, “İçerisinde bulunduğumuz asır bilim asrı. Bilimsel gelişmelere ayak uyduran toplumlar ayakta kalacak diğerleri de zamanla yok olup gidecekler. Türkiye, 21. yüzyıla geleceğini çok iyi planlayan bir kadroyla girdi. Liderliği tartışılmaz, bilime verdiği önemi ise tüm dünyanın bildiği bir Cumhurbaşkanımız var. Şimdi onun önderliğinde gençlerimizle bilimsel faaliyetlerde en önde yer alıyoruz. Bugün de Karatay Belediyemiz Türkiye’ye örnek bir projeye imza attı. Belediye Başkanımızı kutluyorum. Kitaplar, gelecekte bilim insanı olmanıza katkı sunacaktır” diye konuştu.

“Bilim her yerde bilim Karatay’da”

TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kitaplığı Projesi’nin açılışına katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da projeyi kendilerine getiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür ederek; bilime ve teknolojiye verdikleri her desteğin kendileri için gurur kaynağı olduğunu söyledi. Hasan Mandal, “Bilim Her Yerde Bilim Karatay’da sloganıyla yola çıktığımız bu projemizde Belediye Başkanımız Hasan Kılca, Karatay’ın tüm okullarını bilim kitaplıklarıyla donatmak istediklerini söyledi. Bizler de severek kabul ettik. Şahsım ve kurumum adına bu eğitim sevgisinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Konya’nın bilim ve teknolojiyle gelişen sürecine katkıda bulunmak bizler için gurur kaynağı oluyor. Bugün Belediyemiz; bilgiyi üreten, teknolojiyi üreten bir ülke olma noktasında birer girişimci olmanız için çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Başlatılan bu girişimin hem Karatay’a ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.