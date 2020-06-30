TÜBİTAK Samsun’a projelerle geldi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yetkilileri Samsun’da yapılması planlanan projeler hakkında Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ile fikir alışverişinde bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin daveti üzerine kente gelen TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı ve TÜBİTAK Enstitüleri’nin araştırmacıları; gıda, gen mühendisliği, kimyasal teknoloji, yer ve deniz bilimleri, enerji, malzeme, çevre ve temiz üretim ile endüstriyel hizmetler konularında sunum gerçekleştirdi. Şehit Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Genel Sekreter İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ve bürokratlar yer aldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Samsun’un iklim ve toprak yapısının, tıbbi ve aromatik bitki üretimi için son derece elverişli olduğunu belirterek, “Çiftçilerimizle birlikte yerli üretim yapmayı hedefliyoruz" dedi.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı ise Samsun Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hangi çalışmalara imza atacaklarını tespit etmek üzere kente geldiklerini ve 77 adet konuyu getirdiklerini ifade etti.

TÜBİTAK ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasındaki işbirliği ve bilgi alışverişinin önemli olduğunu söyleyen TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı, "TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin birlikte hangi çalışmalara imza atacağını tespit etmek üzere Samsun’a geldik ve 77 adet konuyu getirdik. Samsun’daki tüm tesisleri gezdik. Samsun Büyükşehir Belediyemizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek tüm alanlarda sunumlar hazırlayarak bilgilendirme yaptık. Yaptığımız toplantı ile gıda, gen mühendisliği, kimyasal teknoloji, yer ve deniz bilimleri, enerji, malzeme ile çevre ve temiz üretim konularında her iki kurumun yapacağı iş birliğini değerlendirdik" diye konuştu.