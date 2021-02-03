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TÜBİTAK teşvik ödülü sahibi Çadırcı’dan Rektör Çomaklı’ya ziyaret

03.02.2021 16:13 | Son Güncelleme:
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TÜBİTAK teşvik ödülü sahibi Çadırcı’dan Rektör Çomaklı’ya ziyaret

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından her yıl verilen 2020 yılı TÜBİTAK Teşvik Ödülünü almaya hak kazanan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından her yıl verilen 2020 yılı TÜBİTAK Teşvik Ödülünü almaya hak kazanan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Çadırcı, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.
Törende ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Prof. Dr. Çadırcı, Rektör Çomaklı’ya gerçekleştirdiği çalışmalardan bahsetti. 2020 yılı TÜBİTAK Teşvik Ödülüne layık görülmenin kendisini ziyadesiyle mutlu ettiğini belirten Çadırcı, Atatürk Üniversitesi adını ise bilimsel platformlarda temsil etmenin gururunu yaşadığını söyledi.
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Bilim insanlarının katkılarıyla ülkemizin yarınlarının çok daha aydınlık olacağına yürekten inandığını belirten Rektör Çomaklı, Prof. Dr. Çadırcı’yı başarısından dolayı tebrik ederek, “Atatürk Üniversitesi olarak Yeni YÖK vizyonu çerçevesinde sürdürülen çalışmalarla bu yükselişe katkı sunuyoruz. Bu vesileyle yazılan makaleler önemli dergilerde yayımlanıyor ve yürüttüğümüz birçok proje ödüle layık görülüyor. Üniversitemizin bu başarılı çalışmalarının devam edeceğine inanarak Prof. Dr. Elif Çadırcı’yı kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Rektör Çomaklı, ziyaretin ardından Çadırcı’ya çeşitli armağanlar takdim etti.

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