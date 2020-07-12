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TÜBİTAK Türkiye finalinde Balıkesir’den büyük başarı

BALIKESİR HABERLERİ  | 12.07.2020 18:21 | Son Güncelleme

TÜBİTAK 51.

TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finaline 4 proje ile katılan Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü; 1 ikincilik, 1 üçüncülük, 1 teşvik ödülü olmak üzere 3 derece ile büyük bir başarı elde etti.
Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı ile Yazılım alanlarında düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına bu yıl 15 bin 273 proje başvurusu yapıldı.
TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finaline Balıkesir’i temsilen katılan Bandırma Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesinden Fatma Beyza Emekoğlu ve Zeynep Nur Yavaş, öğretmenleri Funda Bulut danışmanlığında hazırlamış oldukları “Suyun Sessiz Çığlığı (Su Okuryazarlığı Dijital Oyun Denemesi)” adlı proje ile “Türkiye İkinciliği” ödülüne;
Karesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi öğrencimiz Enis Zorbazer ve Balıkesir Özel Bilnet Anadolu Lisesi öğrencimiz Selinay Göçmez, öğretmenleri Harun İKİZ danışmanlığında hazırlamış oldukları “Akıllı Robotik Tarım (Art) İle Tüketiciyi Bilgilendiren ve Üreticiyi Yönlendiren Sistemin Geliştirilmesi” adlı proje ile “Türkiye Üçüncülüğü” ödülüne;
Karesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerimiz Alpsencer Özdemir ve Utku Kuş, öğretmenleri Nihal Arı Korkusuz danışmanlığında hazırlamış oldukları “Yakın Kızılötesi Işınlarla Damar Görüntüleme Cihazı Tasarımı” adlı proje ile “Teşvik Ödülü”ne layık görüldü.
Yıldız, "Bu gurur hepimizin"
İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, “Ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacak nitelikli insan kaynağını yetiştirmek; öğrencilerimize, yaşadıkları topluma, dünyaya dair bir şeyleri iyileştirme ve hayallerindeki projeleri hayata geçirebilme motivasyonu kazandırmak en önemli hedefimiz. 4 proje ile katıldığımız TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finalinde; 1 ikincilik, 1 üçüncülük, 1 teşvik ödülü olmak üzere 3 derece ile büyük bir başarı elde ettik. Balıkesir’de bilim kültürünün yaygınlaşması, çocuklarımızın çağın gerektirdiği bilgi donanımına sahip bireyler olarak yetişmesi yönündeki bu güzel çalışmaların artarak devam etmesini temenni ediyor; bizlere bu gururu yaşatan öğrencilerimize ve onları yetiştiren değerli danışman öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

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